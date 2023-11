Spaziergänger sollen zur Vorsicht Warnwesten tragen: diesen Rat hat die Tierrechtsorganisation PETA. Der Grund: die Hauptjagdsaison hat begonnen. Fehlschüsse und Querschläger seien eine ernste Gefahr. „Panikmache, die völlig unbegründet ist“, halten die Jagdverbände dagegen und werfen den Tierschützern zudem vor, mit falschen Zahlen zu operieren.

„Auch 2023 häufen sich wieder Vorfälle, bei denen Fehlschüsse oder Querschläger Menschen und Tiere in Gefahr bringen, verletzen oder gar töten“, so Peter Höffken, Fachreferent bei PETA. „Einige Jäger haben dabei Pferde oder Rinder mit Wildschweinen oder Waschbären verwechselt. Ein Beweis mehr, dass rücksichtslos auf alles draufgehalten wird, was sich bewegt. Die Hobbyjagd ist eine Gefahr für jedes Lebewesen, das sich in der Nähe aufhält, sie muss endlich durch neue Gesetze auf Bundesebene verboten werden.“ Allein in diesem Jahr hätten sich Medienberichten zufolge deutschlandweit bereits siebzehn Jagdunfälle ereignet.

Geringes Risiko

Zahlen, die weder einer Recherche der „Schwäbischen Zeitung“ noch der über zwei Jahrzehnten geführten Unfallstatistik des Deutschen Jagdverbandes (DJV) standhalten. Dessen Pressesprecher, Torsten Reinwald, berichtet von drei tödlichen Unfällen im Zeitraum von 20 Jahren, an denen Jäger beteiligt waren. Unbeteiligte seien alle zwei Jahre in einen tödlichen Jagdunfall verwickelt.

Reinwald weiter: „Pro Jahr werden zwei Millionen Hirsche, Rehe und Wildschweine geschossen, um den Wald nachhaltig zu pflegen.“ Angesichts dieser Zahl und der geringen Zahl der Unfälle könne keine Rede von großer Gefahr für Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer oder Pilzsucher sein: „Autofahrer sind um das Achtfache gefährdeter als Jäger!“

Ein Blick nach Frankreich ordnet die Zahlen ein. Der französische Jagdverband spricht von 1,1 Millionen aktiven Jägern. In Deutschland sind es dem Deutschen Jagdverband zufolge 407.000. Bei Unfällen im Nachbarland gab es in der vergangenen Jagdsaison, die von September bis März 2023 ging, nach Behördenangaben 78 Verletzte und sechs Tote, die Zahlen sind rückläufig. Im Vergleich zu vor 20 Jahren ging die Zahl tödlicher Jagdunfällen um 80 Prozent und die der Unfälle mit Verletzten um 62 Prozent zurück.

Ausbildung zum Jäger ist sehr anspruchsvoll

Die aus Sicht der Jäger geringe Unfallquote habe ihren Grund: „Die Ausbildung zum Jäger ist sehr anspruchsvoll“, sagt DJV-Pressesprecher Torsten Reinwald und erinnert sich: „Ich bin selbst Biologe, aber ich habe seit meinem Studium lange nicht mehr so viel gelernt, in so kurzer Zeit. Die Durchfallquote liegt bei 20 Prozent im ersten Anlauf. Man muss halt in sehr vielen Fachbereichen fit sein.“

Er zählt auf: „Wildbiologie, Natur- und Tierschutz, Wildbret-Hygiene, Waffenkunde, Hundewesen. Die Prüfung umfasse einen praktischen Teil im mündlichen Teil und einen schriftlichen Teil.“ Dabei bleibe es nicht: Bezogen auf die Bundesrepublik, so weiß Reinwald, erweitert jeder Jäger sein Können und die Handhabung der Waffen durchschnittlich drei Mal jährlich durch Ausbildung auf dem Schießstand: „30 Prozent der Jäger sind sogar sechs Mal im Jahr auf dem Schießstand, damit bei der Handhabung der Waffen niemand gefährdet wird.“

„Jeder Jäger ist für seinen Schuss verantwortlich“

In der Ausbildung werde das Thema Sicherheit sehr ernst genommen, betont auch René Greiner, Pressesprecher beim Landesjagdverband Baden-Württemberg. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften würden immer wieder thematisiert: „Jeder Jäger ist für seinen Schuss verantwortlich, wir schießen vom Hochsitz aus, der Boden ist ein Kugelfang“, führt Greiner aus.

Zudem müsse der Prüfling zum Bestehen in den Fächern Waffenhandhabung und Schießen ausreichende Leistungen erbringen ‐ sogenannte Sperrfächer. Es komme zwar immer wieder zu Unfällen ‐ vor allem aber bei direktem Kontakt mit Wildtieren: „Bei Drückjagden haben wir es oft mit wehrhaften Tieren, also Wildschweinen zu tun, die unter Umständen Menschen verletzen können. Sind hier Schusswaffen im Einsatz, ist höchste Vorsicht geboten.“

Vorsicht bei Treibjagden

Einig sind sich die Jäger und die Tierschützer, dass dort, wo gejagt wird, Obacht walten muss. Von Oktober bis Januar finden Verkehrsteilnehmer und Erholungssuchende in Waldgebieten, auf Feldern und Auen Hinweisschilder wie „Achtung Jagd“. Diese weisen an Straßen und Wegen darauf hin, dass eine Bewegungsjagd stattfindet ‐ auch Treib- oder Drückjagden genannt.

Wildtiere und Jagdhunde können dann Straßen auch tagsüber überqueren. „Wir bitten Autofahrer die Warnschilder zu beachten und die Geschwindigkeit deutlich zu drosseln. Tempo 60 statt 100 reduziert den Bremsweg bereits um mehr als die Hälfte“, erklärt Hans-Heinrich Jordan, Präsidiumsmitglied des Deutschen Jagdverbands (DJV). Erholungssuchende sollten die mit Schildern und Absperrbändern markierten Gebiete unbedingt meiden.

Auch für Jäger gelten strenge Sicherheitsvorschriften bei Bewegungsjagden. Dies beginnt beim Tragen von gut sichtbarer Sicherheitsbekleidung in Signalfarben. Jeder Jäger wird vor Beginn der Jagd auf seinem Hochsitz eingewiesen, Schuss-Bereiche werden festgelegt. Und DJV-Pressesprecher Reinwald wiederholt. „Grundsätzlich gilt: Die Kugel darf nur in Richtung Boden abgefeuert werden, nicht jedoch in Richtung Menschen, Siedlungen oder Verkehrswege.“