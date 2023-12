Palmer mischt jetzt bei der Freien Wähler Vereinigung mit

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer kandidiert für die Wählerliste der Freien Wähler Vereinigung (FWV) im Wahlkreis Tübingen bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024. Das teilte Palmer am Montag in Tübingen mit. Über seine Motivation sagte Palmer: „Es geht ums Geld.“ Für das kommenden Jahr seien 60 Millionen Euro an Kreisumlage geplant. Im Kreistag könne er die Höhe der Kreisumlage mitbestimmen und darüber, wie viel Geld in seine Stadt für Projekte zurückfließe. Es sei sinnvoll, wenn der Oberbürgermeister im Kreistag sitze.