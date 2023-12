Paketzusteller öffnet Weihnachtspakete und wird festgenommen

Ein Paketzusteller wurde wegen des Öffnens von für Weihnachten bestimmten Paketen auf der Autobahn 5 bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) festgenommen. Einen Tag zuvor, am 21. Dezember, war das Firmenfahrzeug des 22-Jährigen mit etlichen geöffneten Paketen in Breisach verlassen vorgefunden worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zur Festnahme des 22-Jährigen kam es am darauffolgenden Tag, als der Mann mit seinem Privatauto auf der A5 unterwegs war. Im Wagen hatte der Mann zahlreiche, teilweise originalverpackte Gegenstände. Weitere Beweismittel seien in der vorübergehenden Unterkunft des Mannes in Bad Bellingen (Kreis Lörrach) gefunden worden. Um welche Art von Unterkunft es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit. Unter den Gegenständen befanden sich hauptsächlich Elektrogeräte, Bekleidung und Schmuck im Wert von mindestens 5000 Euro.