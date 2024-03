„Kinder brauchen Geschichten“ steht auf dem Grabstein von Otfried Preußler und seiner Frau Annelies auf dem Rosenheimer Friedhof. 2013 ist der große und allseits bekannte Kinderbuchautor gestorben, er wurde 89 Jahre alt.

Unter seinem Namen ist die Skulptur eines Kindes, das auf einem Stein sitzt und - liest. Scheinbar hatte Preußler alles für die Nachwelt geregelt, sein Nachlass wurde anlässlich seines 90. Geburtstages feierlich der Berliner Staatsbibliothek übergeben - 134 Umzugskartons.

Nazi-Buch entfacht Diskussion

Doch so ganz ausgeleuchtet und geordnet ging dieser Vorzeige-Autor nicht aus der Welt. Eine Schule in Bayern will sich nun von Preußler distanzieren, der nach dem Zweiten Weltkrieg sein Leben in Rosenheim verbracht hatte, also auch in Bayern. Grund ist sein Umgang mit einem Nazi-Buch: „Erntelager Geyer“, ein Jugendroman, der die Hitlerjugend glorifiziert - verfasst im Winter 1940/41 von Otfried Preußler.

Das Otfried-Preußler-Gymnasium in Pullach bei München hat Ende Januar offiziell den Antrag auf eine „Rückbenennung“ gestellt und will nur mehr „Gymnasium Pullach“ heißen. Preußler soll gelöscht werden. Dabei ist die Schule erst 2014 zum Otfried-Preußler-Gymnasium geworden.

Vergangenheit des Schriftstellers

Der Schriftsteller war in der NS-Zeit ein Nazi, das war bekannt. Kurz vor seinem 18. Geburtstag trat er in die NSDAP ein, 1944 erschien „Erntelager Geyer“. Der Schule geht es aber nicht um das Wirken des Autors als NS-verblendeter junger Mensch.

Sondern darum, so steht es in dem Antrag, dass sich Otfried Preußler „nach dem Krieg nie zu diesem Werk bekannt und erst recht nicht von seinem Inhalt in konkreter Form distanziert“ hat. Ob das Buch ein Erfolg war, weiß man nicht. Von den Besatzungsmächten war das Werk nach Kriegsende als NS-Propaganda aussortiert worden.

Vom Räuber Hotzenplotz bis zum kleinen Wassermann - Otfried Preußler schuf in seinen Kinderbüchern einprägsame Figuren. Foto: Daniel Naupold (Foto: dpa )

Wer kennt sie nicht und hatte sie einst nicht gelesen oder sich vorlesen lassen - die wilden Geschichten vom Räuber Hotzenplotz, der kleinen Hexe oder dem kleinen Gespenst? Seit den 1950er-Jahren hat Preußler laut Börsenverein des Buchhandels eine Auflage von 50 Millionen Auflagen, es gibt Verfilmungen en masse und Übersetzungen in 55 Sprachen. Preußler gehört zum kulturellen Gedächtnis der Bundesrepublik.

Von Generation zu Generation wurden die immer zerleseneren Bände weitergereicht. Wikipedia listet 29 verschiedene Ehrungen und Preise für ihn auf - vom Deutschen Jugendbuchpreis bis zum Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Auch wird Preußler als begeisterter Pädagoge bejubelt - als Grundschullehrer und späterer Rektor.

Öffentliche Kritik an Verhalten der Schule

Und nun soll der Name weg? Die Schule nahe der gen München plätschernden Isar steht jetzt inmitten eines öffentlichen und medialen Empörungsorkans, die Kritik prasselt auf sie herab. „Schwer nachvollziehbar“ findet das die FAZ, Preußler werde „gecancelt“, schreibt die Welt.

Landauf landab wird über Pullach und den Autor berichtet. Die „Sudetendeutsche Volksgruppe“ echauffiert sich: „Hexenjagd gegen den Vater der 'Kleinen Hexe'“. Preußler war Sudentendeutscher aus Böhmen, einem Teil des heutigen Tschechien.

Vorwurf der "Säuberung"

Wie ein tobendes Rumpelstilzchen geriert sich die rechtskonservative „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ). Ein „Säuberungsdrang“ wird da angeprangert, die Schule wolle „Fleißsternchen in Sachen Zeitgeistkomformität“ einheimsen, Geschichte werde „wegzensiert“. Und in der Schulfamilie, wie das immer so schön genannt wird, sieht die Autorin „offenbar stumpf hinterhertrottende Lehrer, Eltern und Schüler“, die dem Rektor folgten.

Doch ist das tatsächlich ein Beispiel für „Säuberung“, für Zensur, für den gerade modischen Vorwurf der „Cancel Culture“? Und hervorgerufen durch „Political Correctness“, was auf der rechten Seite als Schmähbegriff verwendet wird? Wo über die angeblich moralisierenden „Gutmenschen“ hergezogen wird, als sei es besser, ein schlechter Mensch zu sein. Wer wird da bedroht, und wer sieht sich bedroht? Sind es Preußlers Bücher und sein Ruhm, die da in Gefahr sind?

Vielmehr wird doch hemmungslos die Schule abgekanzelt. Vielmehr bedrohen doch diejenigen, die - gerade in der Debatte über Sprache in älteren Kinder- und Jugendbüchern - auch beklagen, dass in den Werken etwa von Astrid Lindgren oder Michael Ende das rassistische N-Wort gestrichen wird. Man erhält den Eindruck, dass sie es extra gerne verwenden wollen, um zu provozieren und zu beleidigen.

Der Schulleiter Benno Fischbach will zuerst gar nichts sagen wegen der „sehr einseitigen Berichterstattung“, doch dann lässt er sich doch auf ein längeres Gespräch ein. „Wir haben uns das wirklich nicht leicht gemacht mit Preußler“, sagt er. Seit fünf Jahren diskutiere die Schule in allen Facetten über ihren Namensgeber. Begonnen hat es damit, dass man von dem NS-Roman „Erntelager Geyer“ erfuhr. Die Schule besorgte sich eines der ganz wenigen noch in wissenschaftlichen Bibliotheken vorhandenen Exemplare und las es.

Das sagt Preußlers Tochter

„Wahrscheinlich hat sich keine andere Schule in Deutschland so sehr mit Otfried Preußler beschäftigt wie wir“, meint Rektor Fischbach. Es gab Arbeitsgruppen, eine Ausstellung und die Wissenschaftswoche in der 11. Klasse dazu. Niemand spreche Preußler ein großes Werk und ein großes Leben nach dem Krieg ab. Seine Bücher würden weiter gelesen, etwa der Jugendroman „Krabat“.

Dieser ist ein dunkles Werk über die Verführbarkeit durch totalitäre Ideen und die Befreiung davon. Die Tochter und Nachlassverwalterin Susanne Preußler-Bitsch sagt, ihr Vater habe sich darin ganz klar auch von der eigenen NS-Vergangenheit distanziert.

Dazu kann und möchte ich mich nicht äußern. Susanne Preußler-Bitsch

In einer längeren Stellungnahme beklagt Preußler-Bitsch, dass sie erst im Herbst 2023 überhaupt „durch die Presse“ von der Debatte erfahren habe. Auf dieser Ebene wolle sie sich „nicht in die mehr als fragwürdige Diskussion ziehen lassen“.

Sie verweist auf zwei „profunde Biografien“ über Preußler und dass seine Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus ausgiebig aufgearbeitet seien. Die Schule kritisiert sie, „mittels angeblich neu entdeckter, skandalträchtiger Funde“ die Debatte „hoch emotionalisiert aufgekocht und in den Medien verbreitet“ zu haben.

Preußler-Nachkommen sind zerstritten

Zum Vorwurf, Preußler habe sein Jugendwerk verschwiegen, meint sie allerdings: „Dazu kann und möchte ich mich nicht äußern.“ Den Plan der Schulumbenennung kommentiert sie bitter-bissig: Auch für ihren Vater wäre es eine „entsetzliche Vorstellung“ gewesen, „dass die Schulkinder tagein tagaus in eine Schule gehen müssen, dessen Namen sie schrecklich finden“.

Die Preußler-Nachkommen sind, so ist zu hören, tief zerstritten. Die Enkelin Sabine Volk - Lehrerin in der Bretagne - schildert in der FAZ, wie sehr sie ihren Großvater liebte und bewunderte, und wie sehr sie sein Werk nach 1945 schätzt. Ein Foto von etwa 1983 zeigt Preußler mit Glatze und dem markanten weißen Haarkranz, wie er in die Kamera lächelt und zwei seiner damals kleinen Enkelkinder auf dem Schoß hält.

Der Schriftsteller Otfried Preußler mit seiner Tochter Susanne im Jahr 2010. Foto: Peter Kneffel/dpa (Foto: Peter Kneffel/dpa )

Über seine Vergangenheit habe er berichtet, so schreibt Volk, dass er im Nationalsozialismus „mit viel Begeisterung“ mitmarschierte. „Selbstverständlich“ sei er Mitglied der NSDAP gewesen. Dass er aber „Erntelager Geyer“ verschwiegen hat, „nehme ich ihm übel“. Sie sei „enttäuscht“, dass er nicht „sich selbst offen und selbstkritisch mit seiner Vergangenheit“ auseinandergesetzt habe.

Den „Vorbildcharakter“, so sagt es der Rektor Fischbach, den ein Namensgeber haben sollte, „erkennen die Lehrer und die Schüler nicht“. Diese Debatte „kam von ihnen“. Lehrer, Elternbeirat und die SMV haben sich jeweils getrennt mit übergroßen Mehrheiten für das Ablegen des Namens ausgesprochen.

Das sagt die Forschung

Fischbach und die Schule erhalten derzeit viele Zuschriften, von Kritik bis zur hemmungslosen Beleidigung, vor allem über das Internet. Und - was zu erwarten war - auch die erstarkte neue Nazi-Szene hat sich des Themas angenommen. In den einschlägigen Internet-Diensten finden sich dort Schmähungen zuhauf.

Was sagt die Forschung? Der Münchner Literaturhistoriker Peter Becher hat 2015 Preußlers Jugendroman überhaupt erst „entdeckt“ und darüber publiziert. Die Entscheidung der Schule hält er für falsch. Becher hat auch in Pullach mit Lehrern und Eltern diskutiert.

Ministerium entscheidet über neuen Namen

Er sagt, dass er von einer Umbenennung der Schule „dringend abgeraten“ hat. Denn: „Meiner Meinung nach ist ein differenziertes Preußlerbild, das auch Spannungen enthält, gerade für Schüler lehrreicher als ein lupenreines Idol.“

Die Träger des Otfried-Preußler-Gymnasiums - die Gemeinde Pullach sowie Stadt und Landkreis München - stimmen am 13. März über den Antrag der Schule ab. Dieser geht dann ans bayerische Kultusministerium, das über eine Genehmigung entscheidet. Man werde „mit der nötigen Sensibilität prüfen“, verlautet das Ministerium von Anna Stolz (Freie Wähler). Der wilde Aufruhr kann dem Ministerium nicht entgangen sein.