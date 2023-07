Schwarzwald–Baar–Kreis

Ordnungshüter bei Ausschreitungen verletzt

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 1 min

Bei Ausschreitungen am Rande einer großen Kulturveranstaltung sind zu Monatsbeginn mehrere Ordnungshüter in Villingen–Schwenningen verletzt worden. Wie die Stadt im Schwarzwald–Baar–Kreis am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, flogen Böller auf Angehörige des Kommunalen Ordnungsdienstes.

