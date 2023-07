Saisonvorbereitung

Ohne Trio: VfB startet in Österreich mit lockerer Einheit

Fußball–Bundesligist VfB Stuttgart hat kurz nach der Ankunft im Trainingslager in Österreich am Montagabend bereits eine erste lockere Einheit absolviert. Für rund eine Stunde bat Coach Sebastian Hoeneß die Profis im Anschluss an die Busfahrt auf den Rasen, der direkt neben dem Mannschaftshotel der Schwaben in Neukirchen am Großvenediger liegt.

