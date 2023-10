Günther Oettinger wird 70 - „Nur wer nichts macht, kann keine Fehler machen“

Schnell im Denken, vielleicht sogar noch schneller im Reden und manchmal verletzend direkt: Über Jahrzehnte hat Günther Oettinger die Politik in Baden-Württemberg und auch in Europa geprägt. Der Gründer der Jungen Union in Ditzingen wurde CDU-Fraktionschef im Landtag und löste 2005 Erwin Teufel (CDU) als Ministerpräsident ab.

Als EU-Kommissar war der Jurist von 2010 bis 2019 zunächst für Energie, dann für Digitalwirtschaft und schließlich für Haushalt und Personal zuständig. Am Sonntag feiert er seinen 70. Geburtstag. Ein Gespräch über Erfolge, Fehler und darüber, was die Zukunft bringt.

Herr Oettinger, was bedeutet der 70. Geburtstag für Sie? Ein Geburtstag wie jeder andere, oder einer, der bewegt?

Ich bin weniger geprägt von solchen Tagen als von Begegnungen mit Menschen und besonderen Ereignissen. Was mich aber bewegt, ist, dass ich dieser Tage von vielen Menschen eine gewisse Anerkennung für meinen Lebensweg ausgesprochen bekomme.

In diesem bewegten Leben waren Sie unter anderem Regierungschef in Baden-Württemberg und haben als EU-Kommissar in verschiedenen Bereichen entscheidende Weichen für Europa gestellt. Gab es Momente, in denen Sie die Verantwortung als Last empfanden?

Da gab es viele. Der Einzug der Republikaner 1992 in den Landtag etwa. Für eine Alleinregierung unserer CDU unter Erwin Teufel oder eine Koalition mit der FDP hat es nicht mehr gereicht. Die Republikaner wären für eine Koalition oder Duldung bereitgestanden.

Dem haben wir von vornherein widerstanden und eine Koalition mit der SPD geschmiedet. Das war richtig und notwendig, aber es gab einige, die uns geraten haben, nutzt doch die Republikaner. Der Amoklauf in Winnenden 2009 hat mich als Ministerpräsident sehr bewegt und betroffen gemacht.

Als EU-Energiekommissar hat es mich lange sehr beschäftigt, ein Gaspaket zwischen Russland und der Ukraine hinzubekommen. Die Verhandlungen dauerten mehr als zwei Jahre, zwischenzeitlich hat Russland die Krim und Teile des Donbass mit Waffengewalt an sich gerissen. Der Vertrag stand auf der Kippe. An meinem letzten Arbeitstag in der Position haben alle den Vertrag unterschrieben.

Welche Entscheidungen haben Sie im Nachhinein bereut? Vielleicht die, 2006 keine Koalition mit den Grünen eingegangen zu sein? Hätte das 15 Jahre grün-geführte Landesregierung vielleicht verhindert?

Es war im Nachhinein ein Fehler der CDU, und damit auch mein Fehler, es nicht gemacht zu haben. Winfried Kretschmann hat bis 2011 ja am wenigsten mit dem Amt des Ministerpräsidenten gerechnet. Ich hätte es gemacht, aber weder meine Partei, noch meine Fraktion waren so weit ‐ erst recht nicht der damalige Fraktionschef Stefan Mappus.

Außerdem wäre das eine Aufkündigung der Koalitionsarbeit mit der FDP gewesen, die dafür nicht ausreichend schlecht war. So gibt es große und kleine Fehler. Nur wer nichts macht, kann keine Fehler machen.

Und worauf sind Sie stolz?

Als Vorsitzender der Föderalismuskommission habe ich durchgesetzt, die Schuldenbremse in der Verfassung zu verankern. Parallel dazu haben wir im Landeshaushalt 2008/2009 erstmals keine Schulden aufgenommen. Wir haben mit dem Kinderland Baden-Württemberg eine völlig neue Bildungs- und Betreuungspolitik auch mit Ganztagsbetreuung auf den Weg gebracht.

Auf EU-Ebene war die Rechtsstaatlichkeitsklausel meine Idee. Dadurch kann die EU Mitgliedsstaaten, die die Rechtsstaatlichkeit verletzen, seit 2021 Gelder vorenthalten. Das ist hochwirksam etwa gegenüber Ungarn und Polen. All das waren wichtige Weichenstellungen.

Ärgern Sie sich auch mal über sich selbst, wenn Sie etwa Chinesen als „Schlitzaugen“ bezeichnen, oder ein Loblied auf Ihren Vorgänger Hans Filbinger bei dessen Beerdigung singen, obwohl dieser in der NS-Zeit Marinerichter war?

Sicher war die Trauerrede auf Hans Filbinger ein Fehler. Ich bereite mich auf Gespräche und Reden gut vor, aber ich lese nicht ab. Dadurch wird man authentisch, sagt aber auch mal Halbsätze, die nicht den diplomatischen Gepflogenheiten entsprechen ‐ wie etwas das mit den Chinesen.

Ihrem Amtsnachfolger Winfried Kretschmann haben Sie zu dessen 70. Geburtstag bescheinigt, konservativer zu sein, als Sie es jemals sein wollten. Was bedeutet für Sie Konservatismus?

Die CDU hat drei Säulen: eine christlich-soziale, eine liberale und eine konservative. Die CDU war immer dann stark, wenn alle Säulen in Programm und Handlung sichtbar waren und von Frauen und Männer verkörpert wurden.

Ich gehöre eher zur liberalen Säule, geprägt durch meinen Vater, der FDP-Kreisrat war. Als Konservativer darf man nicht nur bewahren. Wer bewahren will, muss verändern. Auch hier war ich oft ungeduldig, weil die CDU Veränderungen oft zu zögerlich angeht.

Steht die CDU für einen Konservatismus, der der Lebenswirklichkeit der Menschen in Baden-Württemberg entspricht?

Ja, denn wenn man die Menschen nicht mitnimmt, ihnen Sicherheit gibt, werden Reformen scheitern. Das erleben gerade die Grünen, weil nur Klimaschutz etwa bei Mobilität, Energie und Wärmeversorgung eine Rolle spielt.

Die CDU muss eine Balance finden, damit nicht immer mehr Leute aus Protest ganz rechts wählen. Hoffentlich wird unser neues Grundsatzprogramm die Balance zwischen den Säulen und konkret zwischen Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft beschreiben.

Wir brauchen Köpfe, die das vertreten. Im Bereich Sicherheitspolitik haben wir überzeugende Köpfe, zu denen auch Thomas Strobl zählt. In der Wirtschaftspolitik ist das weniger so.

Dabei kommt Ihr Bundesvorsitzender doch aus der Wirtschaft. Ist Friedrich Merz der Richtige, um für die Union 2025 in den Kampf um das Bundeskanzleramt zu ziehen?

Er hat kein Zugriffsrecht, aber er hat das Recht, dass man seine Bewerbung zu aller erst prüft. Er kann es werden, wenn die CDU im September nächsten Jahres nach den Kommunal, Europa- und etlichen Landtagswahlen klar über 30 Prozent in Umfragen hat und er als potenzieller Kanzler von den Bürgern gesehen wird. Für eine Profilierung hat er noch ein Jahr Zeit.

Derzeit vollzieht sich ein Generationenwechsel in der CDU im Land. Der junge Fraktionschef Manuel Hagel wird Thomas Strobl als Parteivorsitzender ablösen. Eine gute Entwicklung?

Ich halte es für richtig, dass Thomas Strobl Innenminister und Vize-Ministerpräsident bleibt, als Vertrauensperson für Kretschmann und Koordinator der CDU-Minister.

Umgekehrt ist Strobl wegen seines Alters nicht der logische Spitzenkandidat für die Landtagswahl in zweieinhalb Jahren. Dass dieser Stabwechsel so elegant und ohne Verletzungen vonstatten gegangen ist, finde ich klasse. Das kenne ich auch anders.

Sie sehen also in Manuel Hagel den qualifizierten Spitzenkandidaten der CDU für die Wahl 2026?

Er hat dann zwei Ämter in der ersten Reihe. Wenn er die gut ausfüllt, ist er ein logischer Spitzenkandidat. Er wird von fast allen Abgeordneten, der Partei und den CDU-Wählern mit Interesse und Zustimmung aufgenommen.

Mich fragen viele, wie ist denn der Hagel? Das neue Amt als Parteichef dient Profilierung. Ich halte die Chance, dass die CDU wieder stärkste Kraft wird, für hoch.

Wie muss sich die CDU aus Ihrer Sicht aufstellen, um bei den Wählern wieder stärker zu punkten? Braucht es eine härtere Linie in der Migrationsfrage?

Man muss zur Kenntnis nehmen, dass die Aufnahmekapazität, was Wohnraum und Integrationsorte wie Schule anbelangt, begrenzt ist. Wenn man das nicht beachtet, sondern beliebig mehr aufnimmt, dann wird die Akzeptanz verloren gehen, dann ist das die beste Wahlhilfe für die Populisten von ganz rechts.

Um die Demokratie nicht zu gefährden und Kommunen nicht zu überfordern, sind Begrenzungen nötig ‐ was Bundeskanzler Olaf Scholz nun spät, aber besser als gar nicht aufgreift.

Sie haben auch mit 70 noch sehr viele Beschäftigungen in der Wirtschaft, haben Ihre eigene Beratungsfirma. Planen Sie, irgendwann kürzer zu treten, oder liegt das nicht in Ihrem Naturell?

Im Augenblick habe ich kein Datum vor Augen, an dem ich nur noch auf dem Golfplatz oder am Stimmtisch sein möchte. Da bin ich geprägt von meinem Vater, ein selbstständiger Wirtschaftsprüfer, der noch bis wenige Wochen vor seinem Tod mit 82 gearbeitet hat. Deshalb will ich im neuen Jahrzehnt auch erstmal arbeiten.

Junge Menschen sprechen gerne von ihrer Bucket List ‐ der Liste an Dingen, die sie in ihrem Leben unbedingt sehen, erleben, erreichen wollen. Was steht auf Ihrer?

Zunächst freue ich mich darauf, am Sonntag und Montag eine Vielzahl von Weggefährten zu treffen. Ich möchte im nächsten Jahr noch ein, zwei Dreitausender begehen. Deshalb will ich sportlich und gesund bleiben. Ich möchte mit meinem Sohn nach dessen Master im nächsten Jahr die Küstenstraße von Kalifornien entlangfahren.

Mit meiner Lebensgefährtin möchte ich weiter beruflich erfolgreich bleiben, am liebsten Städtereisen mit Arbeit verbinden. Hier steht als nächstes Bukarest an.

Und ich will mal wieder auf den Blankenhornsberg im Staatsweingut einen guten Grauburgunder trinken und nach Frankreich schauen ‐ zur Grenze, die eine Kriegsgrenze war und heute ein Bindeglied für Europa.

