Österreich führt Ein-Tages-Pickerl ein

Österreich führt zum neuen Jahr eine Ein-Tages-Vignette ein. Die Nutzung der Autobahnen in der Alpenrepublik für einen Tag kostet 8,60 Euro für Pkw, teilte die österreichische Autobahngesellschaft Asfinag am Montag mit.

Das Angebot gilt ab 1. Januar 2024 und ergänzt die bisherigen Vignetten für zehn Tage, zwei Monate oder ein Jahr. Es ist allerdings nur wenig günstiger als die bei Urlaubern beliebte Zehn-Tages-Vignette, die gleichzeitig teurer wird. Ihr Preis steigt im neuen Jahr von bisher 9,90 Euro auf 11,50 Euro.

Der Preis für die Zwei-Monats-Vignette sinkt leicht von 29 Euro auf 28,90 Euro, die Jahresvignette bleibt unverändert bei 96,40 Euro. „Wir erweitern mit dem kommenden neuen Vignettenjahr unser Angebot deutlich, und all das in Anlehnung an die EU-Wegekostenrichtlinie“, sagte Asfinag-Vorstand Josef Fiala.

Neue Farbe: Sonnengelb

Neu ist auch, dass die Vignette für einen oder zehn Tage sofort einsetzbar ist, wenn man sie online kauft. Bei Jahresvignetten ist das anders: sie muss 18 Tage vor der ersten Nutzung gekauft werden. Grund sind laut Asfinag EU-Vorgaben zum Konsumentenschutz.

Der Verkauf der Digitalen Vignette für 2024 hat am Montag begonnen, wie die Autobahngesellschaft weiter mitteilt. Der Verkauf der klassischen Pickerl, die als Aufkleber an der Windschutzscheibe angebracht werden, startet zu einem späteren Zeitpunkt. Die Klebevignetten haben jedes Jahr eine andere Farbe, 2024 ist es sonnengelb.