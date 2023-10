ÖPNV muss bei der Antriebswende Spielraum haben

Wer Bus oder Bahn fährt, verursacht weniger Kohlenstoffdioxid als ein Autofahrer im eigenen Pkw. Klimaneutral sind die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel aber auch nicht unterwegs ‐ auch nicht mit E-Antrieb, solange der Strom nicht ausschließlich mit erneuerbaren Energien erzeugt wird. Und schon gar nicht, wenn Busse und Züge noch mit Diesel unterwegs sind.

Bei der Bahn ist das gerade in Oberschwaben und am Bodensee noch immer auf zu vielen Strecken der Fall. Bundesweit sind die wichtigen Achsen aber elektrifiziert. Anders bei den Bussen: Hier ist der Dieselmotor nach wie vor das Maß der Dinge. Dabei gibt es auch in der Region Vorreiter, die auf E-Antrieb umstellen, den Stadtverkehr in Aalen etwa. Auch in Friedrichshafen und Ravensburg kommen erste E-Busse im Linienverkehr zum Einsatz.

Doch der Einsatz wird absehbar an Grenzen stoßen. Das betrifft vor allem den Überlandverkehr, wo die Wege weiter und Ladezeiten schwerer zu organisieren sind. Im Landkreis Ravensburg haben im öffentlichen Nahverkehr tätige Bunsunternehmer schon 2020 eine Studie in Auftrag gegeben, derzufolge nur 50 Prozent der Flotte auf Batterieantrieb umgestellt werden könnten. Selbst im besten Fall, wenn alle Leitungen und alle Ladestellen vorhanden wären, wären es 80 Prozent. Es bleibt ein Rest, und von den Kosten in Millionenhöhe hat da noch niemand geredet.

Deswegen ist es gerade bei Bussen ‐ aber auch bei anderen schweren Fahrzeugen wie Lastwagen ‐ wichtig, dass die Batterie nicht als einzig mögliche Lösung für eine klimafreundliche Antriebswende zwingend vorgeschrieben wird. Es gibt Alternativen. Eine davon ist der Einsatz von Biogas, der gerade in Oberschwaben und auf der Schwäbischen Alb erprobt wird. Das Landesmobilitätsgesetz, das zwischen Grünen und CDU ausgehandelt wird, muss dafür die nötigen Spielräume lassen. Was vor Ort der beste Weg ist, um den CO2-Verbrauch im öffentlichen Verkehr zu senken, kann vor Ort entschieden werden. Dass die Emissionen sinken müssen, und zwar zügig, darüber sollte keine Debatte mehr nötig sein.