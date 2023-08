Oberbayerisches Haberfeldtreiben: Im Morast alten Brauchstums

Recht deftig kann es im bayerischen Oberland entlang des Alpensaums zugehen. Das besagt schon das Klischee. Aber selbst Vorurteile haben manchmal einen harten Kern. Weshalb an dieser Stelle aus einem Verslein zitiert werden soll. Es ist nicht die heftigste Stelle. Sie ginge zu weit unter die Gürtellinie. Aber die anschließenden Sätze des Reims weisen sowieso die Richtung: „... Und da Pfarra hat der Weberin an Buebn gmacht — und da ham d`Eygenthaler allsamt recht sakrisch glacht ...“ Auf Standartdeutsch liest es sich so: Und der Pfarrer hat der Frau Weber einen Buben gemacht — und da haben alle Leute von Eygenthal ziemlich sakrisch gelacht.

Ziel des bitterbösen Knittelvers war 1841 der unkeusche katholische Pfarrer von Irschenberg, ein Mensch namens Andreas Kalm. Ihm sollten die Leviten bei einem Haberfeldtreiben gelesen werden. Wer Gebräuchen des bayerischen Oberlandes eher unkundig ist, den dürfte der Ausdruck ratlos zurücklassen — zumal er in der wörtlichen Bedeutung nur ein Treiben auf einem Feld mit Haber beinhaltet, also Hafer. Für Eingeborene der Region südlich von München wäre aber eine solche Ignoranz fast schon eine tödliche Beleidigung. Für sie geht es beim Haberfeldtreiben um etwas, das zu den Heiligtümern ihres Brauchtums gehört — neben Gebirgsschützen, Wilderern, dem Märchenkönig Ludwig II., Lederhosen, Schuhplattlen, Fensterln und Bierzeltschlägereien.

Für Brauch und Sittsamkeit

Wobei sich das Haberfeldtreiben nicht so einfach fassen lässt wie etwa das eher stumpfsinnige Abfeuern antiker Karabiner durch seltsam gekleidete Schützen. Am simpelsten strukturiert ist noch die verklärte folkloristische Betrachtung: Das einfache Volk nimmt sein Recht in die eigene Hand. Burschen verteidigen es gegen eine unfähige Obrigkeit, die weder Brauch noch althergebrachte Sittsamkeit zu würdigen weiß. Was sich schmeichelhaft nach schneidigem Rebellentum anhört. Dumm nur, dass die jüngste Forschung zu einem anderen Schluss gekommen ist.

Offenbar versuchten oft genug örtliche Strippenzieher mittels Haberfeldtreiben ihre Machtpositionen zu festigen und Gegner anzuschwärzen — nachzulesen in einem aktuell erschienen Werk des Juristen Elmar Schieder. „Als wär die Höll’ ausgelassen“ lautet der Titel. Diese sprachgewaltigen Worte eines zeitgenössischen Gerichtspflegers gehen auf ein Spektakel im Jahr 1766 zurück. Es war dank eines Prozesses das erste bis in feine Nuancen überlieferte Haberfeldtreiben. Der Höllen–Bezug beschreibt dabei einen zentralen Bestandteil dieses üblicherweise nächtlichen Tuns; den unglaublichen Radau eines zusammengerotteten Mobs: „Schießen, Peitschen, Schreien, Schlagen auf Bretter, Scheppern mit Kuhglocken und Blasen auf Kuhhörnern“, wie Schieder schreibt.

Als Hure geschmäht

Ort des Geschehens war das Pfarrdorf Parsberg bei der heutigen oberbayerischen Kreisstadt Miesbach. Als Ziel hatten sich die Haberer Maria Aignmann ausgesucht, Tochter des Sterzlbauern. Der Grund: ein uneheliches Kind. In zig Versen schmähte ein Vorleser die junge Frau als „Hur“. Zum Schluss feuerte die Menge eine Gewehrsalve in den Nachthimmel. Dann verschwand der Spuk. Als solcher kann das Haberfeldtreiben übrigens durchaus begriffen werden. Nicht nur, dass die Beteiligten nächtens loszogen: Sie tarnten sich auch mit Masken oder schmierten Ruß auf ihre Gesichter. Wer teilnahm, wurde auf Verschwiegenheit verpflichtet. Verräter sollten ihr Leben verwirkt haben.

Aber ganz so heiß wurde das Angerichtete dann üblicherweise doch nicht gegessen. Den Parsberger Fall stach ein Unbekannter an die Obrigkeit durch. Sie zeigte sich wenig amüsiert. 23 Beschuldigte wurden ermittelt, alles Mannsbilder aus bäuerlichen und handwerklichem Umfeld — ein weiteres Kennzeichen des finsteren Randalierens. Helden waren die Ermittelten jedoch nicht. Ganz Untertan im bayerischen Fürstenstaat, gestand jeder brav.

Feige Verteidigung

Als Strafe verhängte der zuständige Vogtrichter ein öffentliches Zurschaustellen der Haberer in Miesbach plus neun Gulden Strafe pro Kopf. Wodurch der Radau extrem teuer geworden war. Immerhin überstieg die Geldstrafe den jährlichen Lohn eines Knechts. Die Verurteilten gaben sich kleinlaut, verkündeten, es sei nur um eine „für junge Burschen ausgesehene Lustbarkeit“ gegangen, also eine Art Party für gelangweiltes Landvolk.

Grundsätzlich sollte aber nach dem Standpunkt der Altvorderen in einem Haberfeldtreiben mehr Inhalt stecken — zumindest theoretisch. Es könnte am besten als geheimes Rügegericht bezeichnet werden. Der naheliegende Gedanke einer solchen Institution: Abweichler aus der Dorfgemeinschaft wieder einzunorden. Die Mittel: Spott und Furcht. Wobei auf direkte Gewalt gegen die Deliquenten verzichtet wurde.

Der spezielle Fall des Pfarrers Kalm

Bei dem anfangs aufgegriffenen Fall des geschlechtlich höchst aktiven Pfarrers von Irschenberg wollten ihm die Haberer das örtliche Missfallen deutlich machen. Nun waren wolllüstige Geistliche dem Landvolk nichts Unbekanntes. Aber Pfarrer Kalm war ein spezieller Fall. Weshalb der Haberfeld–Forscher Schieder zum Schluss kommt: „Doch wenn es in der Geschichte des Haberfeldtreibens überhaupt eines gibt, das gerechtfertigt war, dann ist es wohl dieses.“

Nur ein einziger akzeptabler Fall? Ein niederschmetterndes Urteil, dass da gefällt wird. Immerhin finden sich zwischen 1716 und 1922 in Annalen und Prozessakten 143 Haberfeldtreiben. Zusätzlich kann eine Dunkelziffer vermutet werden. Weshalb aber gerade der Fall des Pfarrers Kalm bei der historischen Haberer–Würdigung positiv aus der Rolle fällt, hat zwei Gründe. Zum einen scheint er es einfach übertrieben zu haben. So heißt es in einem der vielen Rüge–Verse: ...da hat er ihr no am Todtbett zwischen d’fuß nei griffn ...“ Des weiteren zeichnete sich die Obrigkeit durch Hilflosigkeit aus. So wusste etwa das zuständige bischöfliche Ordinariat von München und Freisung laut Aktenlage ab 1831 über Anwandlungen des Geistlichen Bescheid. Die anfangs härteste Maßnahme der Diözesan–Verwaltung: Dem Sünder wurden achttägige Exerzitien auferlegt — eine überschaubare Buße.

Die Nazis vereinnahmen das Haberfeldtreiben

Die weltliche Justiz griff wiederum nicht in die kirchliche Rechtsprechung ein. Womit Pfarrer Kalm für seine aufgebrachten Schäfchen in der Pfarrei Irschenberg unangreifbar erschien — außer man würde ihn durch ein Haberfeldtreiben aufs Korn nehmen. Bis zu 100 Mann machten mit. Weil das Landgericht Miesbach aber davor etwas von einer kommenden unruhigen Nacht gehört hatte, waren Polizeistreifen unterwegs. Sie konnten erste Haberer auf deren Heimweg stellen. 22 davon wurden zu Geldstrafen und Rutenhieben verurteilt, später aber von König Ludwig I. begnadigt. Pfarrer Kalm musste sich dieses Mal zu dreimonatigen Exerzitien zurückziehen und durfte seinen Trieb dann in einer anderen Gemeinde ausleben.

Immerhin war ihn Irschenberg los. Volkes Stimme hatte sich Gehör verschafft. Fast ein Jahrhundert später elektrifizierte so etwas eine ganz andere geistige Strömung: völkisch vernagelte Historiker bis hin zu den Nazis. Das gebräuchliche römisch kodifizierte Recht war ihr Ding nicht. Sie standen auf „gesundes Volksempfinden“ à la Rübe ab und altgermanischen Urteilen durch Stammesversammlungen. Kurzum wurde von ihnen das Haberfeldtreiben zur Feme–Gerichtsbarkeit verklärt. Eine solche Rechtssprechung ist aus dem Mittelalter bekannt. Sie beruhte auf Sondergerichten, die aber mit einer Lizenz der Obrigkeit handelten. Haberer taten dies nicht.

Die Habererschlacht von Rosenheim

Wenn überhaupt, dann lassen sich gewisse Parallelen beim Umgang mit der Öffentlichkeit ziehen. Femegerichte tagten in ihrer weiteren Entwicklung geheim, Haberer sowieso, nachdem im 19. Jahrhundert die bayerische Obrigkeit fortschrittlicher strukturiert wurde. Gendarmen oder Militärs waren nun oft mehr als wohlbeleibte dämliche Säbelträger wie sie kitschige Heimatfilme aus den 1950er Jahre zeichneten. Sie setzen die örtliche Ordnung im Namen des Königs rigoros durch — so in der Nacht zum 21. Oktober 1866 in Rosenheim.

Bis zu 1000 Haberer hatten sich dorthin aufgemacht, viele bewaffnet. Ihre Motivation: endlich in einer richtigen Stadt herumpoltern. Einmal mehr hatte aber jemand geredet. Die Staatsmacht bot rund 50 Polizisten und Soldaten auf. Es folgte eine Schießerei, die als „Habererschlacht von Rosenheim“ in die Annalen einging. Geschlagen zogen die Aufrührer ab. Als Chef der königlichen Truppen meldete Oberleutnant Wilhelm von Reck nach München: „Vergangene Nacht eineinhalbstündiger Kampf mit Haberfeldtreibern bei Rosenheim mit Erfolg. Mehrere Verhaftungen, worunter einige Leichtverwundete, ein Mann todt. Unsererseits kein Verlust!“ Wofür der Offizier einen Orden bekam.

Straffer Geheimbund

Um die Gefahr solcher Pleiten zu minimieren, versuchten die Haberer, richtige Geheimgesellschaften aufzubauen. „Es entstand eine straffe Organisation und ein gut funktionierendes Informationsnetz als eine Art Geheimbund, der um die Zeit zwischen 1880 und 1900 etwa 2000 Mitglieder hatte“, steht in Schieders Buch. Fast so etwas wie eine oberbayerische Mafia.

Als Pate diente ein Haberfeldmeister. Einen Tiefpunkt scheint dabei erreicht worden zu sein, als Johann Vogl, Daxer von Wall, 1876 an die Spitze rückte. Ein krimineller Wirt, der missliebigen Nachbarn und ihm nicht gefügigen Frauen drohte, ins Haberfeld getrieben zu werden. Der Vorsitzende eines Schwurgericht, welcher den Vogl 1894 wegen Sittlichkeitsvergehen abzuurteilen hatte, befand: „Einen solchen Grad von sittlicher Verkommenheit wie Sie an den Tag legten, habe ich noch nie gefunden.“ Am Ende standen dann für Vogl sieben Jahre Zuchthaus.

Der Niedergang des Haberfeldtreibens

Das Haberfeldtreiben war da schon stark im Niedergang. Laut Schiebers Forschungen wurden die Gründe für einen Radau zunehmend beliebig: „Wenn es sich ergab, dann organisierte man ein Treiben auch auf Bestellung.“ Etwa um einem wirtschaftlichen Konkurrenten das Fürchten zu lehren. Die Polizei registrierte um 1900 herum, dass Haberer sogar Münchner Honoratioren zu den Treiben einluden. Die gesetzten Herrschaften wollten sich wohl über das wilde Oberland gruseln.

Als letztes tatsächliches Haberfeldtreiben stuft Schieder Ereignisse in Dettendorf im Jahr 1922 ein. Der Mythos blieb hingegen. Trachtenvereine sowie Heimattheatergruppen machten ihn sich zu Nutze. Ein Tun zur allgemeinen Belustigung.

Protest der Bauern

Ernster war ein Versuch wütender Landwirte, den Brauch in jüngerer Zeit wiederzubeleben. 2008 traf es den damaligen Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Gerd Sonnleitner. Gut 2000 Milchbauern protestierten unweit seines Hofes in Ruhstorf an der Rott in der Form eines Haberfeldtreibens gegen ihn. Sie fühlten sich wegen des sinkenden Milchpreise im Stich gelassen. Ein Jahr später war die Staatskanzlei in München Ziel von selbsternannten Haberern, die sich gegen die Landwirtschaftspolitik des Freistaats wanden. Der erwartbare öffentliche bundesweite Effekt: Verwunderung über seltsame Gebräuche südlich des Weißwurst-Äquators.