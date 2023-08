Oberachern fordert Freiburg zum badischen Pokal–Duell

Es ist ein Auswärtsspiel der ungewöhnlichen Sorte für den SC Freiburg. Der badische Fußball–Bundesligist tritt in der ersten DFB–Pokal–Runde am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Oberligisten SV Oberachern an. Die Partie wird allerdings nicht auf dem Sportplatz am Waldsee ausgetragen, sondern im Freiburger Dreisamstadion. Jahrzehntelang war die Arena die Heimat des Sport–Clubs, nun reisen Trainer Christian Streich und seine Schützlinge als Gäste an.

Fünftligist Oberachern war bereits in der vergangenen Saison im Pokal dabei. Damals gab es in der ersten Runde eine 1:9–Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Diesmal will der Außenseiter das Ergebnis etwas knapper halten.