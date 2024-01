Nur regionale Proteste in den kommenden Tagen geplant

Der Landesbauernverband in Baden-Württemberg rechnet für die kommenden Tage nicht mit größeren Verkehrsbeeinträchtigungen durch Bauernproteste. Regional werde es immer wieder Aktionen geben, sagte eine Verbandssprecherin am Montag in Stuttgart. „Aber lange nicht in dem Ausmaß, wie es heute war.“ Die nächste große Aktion sei am kommenden Montag in Berlin.

Landwirtinnen und Landwirte hatten zum Start einer bundesweiten Aktionswoche gegen die Sparpläne der Bundesregierung am Montag vielerorts in Baden-Württemberg den Verkehr beeinträchtigt. Laut dem Innenministerium hatten sich etwa 25.000 Fahrzeuge landesweit an mehr als 320 Aktionen beteiligt.

Am Mittwoch wird Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) bei einer Bauernkundgebung in Ellwangen erwartet. Am Donnerstag könnte es laut Verbandssprecherin wieder zu einigen Schlepperstaffelfahrten etwa im Großraum Karlsruhe kommen. Für diesen Dienstag stehen gar keine Termine in der Online-Übersicht des Verbands.