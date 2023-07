Nübel kommt als Schlüsselspieler zum VfB: „Wird richtig gut“

Erst war Alexander Nübel noch verkabelt auf dem Laufband, dann vermeldeten der FC Bayern und der VfB Stuttgart den Transfer nach dem Medizincheck als perfekt. Der 26 Jahre alte Torhüter, schon lange als Nachfolger von Manuel Neuer in München gehandelt, wechselt auf Leihbasis für die kommende Saison bis zum Sommer 2024 zum VfB. Statt beim Titelkandidaten spielt Nübel nun für die Schwaben, die zweimal nacheinander nur in einem nervenaufreibenden Saisonfinale den Abstieg aus der Fußball–Bundesliga vermieden. Zweieinhalb Wochen vor dem Auftakt im DFB–Pokal hat der VfB damit einen potenziellen Schlüsselspieler für die neue Saison gefunden.

„Ich glaube, das wird richtig gut“, sagte Nübel. Ziel sei, in der kommenden Spielzeit der Fußball–Bundesliga „nicht so tief unten drinzustehen“ und das „Spannende nach unten“ wegzulassen. Nübel will sich in der Fußball–Bundesliga neu positionieren. Medienberichten zufolge verzichtet der VfB–Neuzugang auf Gehalt, wird dafür — aller Voraussicht nach — aber Stammspieler. Eine Kaufoption sollen die Schwaben Medienberichten zufolge nicht besitzen und eine Leihgebühr von etwa einer Million Euro bezahlen.

„Die Gespräche mit (Sportdirektor) Fabian Wohlgemuth und (Trainer) Sebastian Hoeneß waren der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich mich für den VfB entschieden habe. Sie haben mir den Club, die Stadt und die tolle Stimmung im Stadion mit der großen Unterstützung durch die Fans nähergebracht“, begründete Nübel in einer Vereinsmitteilung der Stuttgarter am Dienstag seine Entscheidung.

Der Abschied des ehemaligen U21–Nationaltorhüters vom FC Bayern war schon lange erwartet worden. Nübel hatte immer betont, sich nicht mit einer Reservistenrolle hinter Neuer zufriedengeben zu wollen. Auch wenn hinter Neuers aktueller Form nach seiner schweren Verletzung und langen Pause noch ein Fragezeichen steht, dürfte Nübel wenig Perspektive auf viele Einsatzminuten im FCB–Trikot haben. Zuletzt hatte der im Winter geholte ehemalige Gladbacher Schlussmann Yann Sommer die Rolle der Nummer eins eingenommen.

Nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 Mitte 2020 sollte Nübel in München als Nachfolger von Neuer aufgebaut werden. Durchsetzen konnte er sich nie. Daher hatte er sich nach Monaco ausleihen lassen. „Alexander Nübel hat in den zwei Spielzeiten bei AS Monaco wertvolle Spielpraxis gesammelt. Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben wir uns zu einem weiteren Jahr auf Leihbasis entschlossen. Der VfB Stuttgart bietet Alex die Chance, sich durch regelmäßige Einsätze weiterzuentwickeln“, befand Bayerns Vorstandsboss Jan–Christian Dreesen.

In Stuttgart trifft Nübel auf den momentan angeschlagenen Torhüter–Konkurrenten Fabian Bredlow. Die Schwaben wollten sich nach dem erst in der Abstiegsrelegation gegen den Hamburger SV und mit Hoeneß als viertem Trainer der Saison gesicherten Klassenverbleib auf der Torhüterposition verbessern. Schließlich hatten sich der inzwischen zum SC Freiburg zurückgekehrte Florian Müller und Bredlow, der unter Trainer Bruno Labbadia Stammkraft wurde, Schwächen erlaubt. Der erst 17 Jahre alte Dennis Seimen gilt als großes Talent und soll als Torhüter der Zukunft aufgebaut werden.

„Für uns war immer klar, dass wir uns um Alexander Nübel bemühen werden, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit dazu bietet“, sagte VfB–Sportdirektor Wohlgemuth. „Alex ist ein hervorragender Torhüter, der sowohl in der Bundesliga als auch in den vergangenen Jahren in Monaco seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat.“