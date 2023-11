Rhein-Neckar-Kreis

Notruf missbraucht: Täter denken sich Notsituationen aus

Wiesloch / Lesedauer: 1 min

Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild )

Zwei junge Erwachsene haben in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) den Notruf missbraucht und Notfälle vorgetäuscht. Die 20-Jährige und der 23-Jährige riefen in der Nacht zum Dienstag mehrfach die Polizei, die Feuerwehr und den Rettungsdienst an, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 12:08 Von: Deutsche Presse-Agentur