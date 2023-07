Ostfildern

Notfall an Schule: Atemwegsreizungen bei 15 Jugendlichen

Ostfildern / Lesedauer: 1 min

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Größerer Einsatz an einer Schule: 15 Jugendliche aus einer Klasse in Ostfildern (Kreis Esslingen) haben während des Unterrichts über Atemwegsreizungen und Augenbrennen geklagt. Ersten Hinweisen nach habe ein Mitschüler am Donnerstagmorgen im Raum Pfefferspray versprüht, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 20.07.2023, 14:19 Von: Deutsche Presse-Agentur