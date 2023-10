Es sind Summen, bei denen „Otto-Normalverdiener“ erstaunt die Augenbrauen kräuselt. Die meisten Bürgermeister einer Mini-Gemeinde ab 1000 Einwohnern werden in Baden-Württemberg in die Grundgehaltsstufe A 12, Gruppe 10, eingestuft ‐ was einem monatlichen Bruttoverdienst von 5240 Euro entspricht. Hinzu kommt eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von 13,5 Prozent.

So steigt das monatliche Einkommen auf 5947 Euro. Weil viele Bürgermeister bezahlte Sitze in Aufsichtsräten oder Zweckverbänden bekleiden, liegt das Monatseinkommen bei rund 6000 Euro. Nach der zweiten Amtsperiode sogar bei rund 10.000 Euro. Stolze Beträge, bei dem sich die Frage stellt: 6000 bis 10.000 Euro für einen Dorfbürgermeister ‐ ist das angemessen?

Ja, sagen sieben Bürger- und Oberbürgermeister aus der Region, mit denen die „Schwäbische Zeitung“ über ihre Gehälter gesprochen hat. „Als Oberbürgermeister oder Bürgermeister ist man 24/7 für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar“, sagt Albstadts OB Roland Tralmer, „viele Sitzungen dauern bis tief in die Nacht, Wochenende ist ein Fremdwort. Deshalb ja: Das Gehalt ist angemessen!“

Ravensburgs OB Daniel Rapp sagt: „Ich finde die Vergütung gut und angemessen. Natürlich sind die Verantwortung, der öffentliche Druck und der Aufwand groß, aber irgendwelche Vergleiche mit Vergütungen in Führungspositionen in der sogenannten Freien Wirtschaft mache ich nicht.“

Oberbürgermeister verdient nochmal deutlich mehr

Dazu muss man wissen: Die Vergütung eines Oberbürgermeisters liegt deutlich über dem Verdienst eines Bürgermeisters. Hier richtet sich das Einkommen nach der Anzahl der Bürger. Weil in Ravensburg knapp über 50.000 Menschen leben, wird Rapp in der Besoldungsgruppe B 6 gelistet: 10.641 Euro zzgl. 1612 Euro steuerfreie Aufwandsentschädigung ergeben ein Monatseinkommen von 12.253 Euro ‐ ohne vergütete Sitze in Gremien wie beispielsweise den Stadtwerken.

Rapp ist, wie seine Amtskollegen, für acht Jahre gewählt. Er verdient demnach rund 1,17 Millionen Euro in seiner Amtszeit. 154.752 Euro davon steuerfrei. Ein Dienstwagen kommt obendrauf.

Eike Möller, der Vorsitzende vom Bund der Steuerzahler in Baden-Württemberg, macht sich Gedanken über diese Bezüge. Er sagt gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“: „Nach unserer Auffassung sind die Aktivbezüge, also die Bezahlung der baden-württembergischen Bürgermeister und Oberbürgermeister während der Amtszeit, nicht das eigentliche Problem. Anders sieht es aus, wenn die üppigen Versorgungsansprüche der Beamten berücksichtigt werden. Das Niveau der Ruhegehälter der Beamten insgesamt liegt weiter über den Leistungen, die gesetzlich versicherte Rentner erhalten. Kommunale Wahlbeamte ‐ wie Bürgermeister oder Oberbürgermeister ‐ profitieren häufig von einem noch günstigeren Ruhegehaltssatz im Vergleich zu den „normalen“ Beamten. Hier besteht aus unserer Sicht der Korrekturbedarf.“

Bürgermeister spricht von wirtschaftlicher Absicherung

Ab dem 17. Amtsjahr wird jedem Bürger- oder Oberbürgermeister ein Zuschlag von weiteren acht Prozent auf das Grundgehalt gewährt. Ist das Amt der Besoldungsgruppe B zugeordnet (ab 5000 Einwohner), richtet sich das Grundgehalt nach der höchsten Stufe.

Bezogen auf die eingangs erwähnten Bürgermeister kleinerer Gemeinden heißt das: 7280 Euro Grundgehalt plus acht Prozent Zuschlag (582 Euro) plus 982 Euro steuerfreie Aufwandspauschale gleich 8844 Euro Monatseinkommen. Plus Ämter also rund 9000 Euro brutto ‐ selbst in einer Gemeinde wie beispielsweise Kißlegg im Allgäu mit 9400 Einwohnern.

Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher will diese Rechnung so nicht stehen lassen. Er sagt: „Als Beamter ist man in der Regel ab dem 27. Lebensjahr bei entsprechendem großen Engagement unkündbar, also auch wirtschaftlich abgesichert. Als Bürgermeister im Wahlamt gibt man diese Sicherheit auf. Man läuft sogar Gefahr, nach einer verlorenen Wiederwahl persönlich diskreditiert zu werden und wirtschaftlich zugrunde zu gehen.“

Hohe Pensionsansprüche

Zugrunde gehen dürften die Amtsträger allerdings nicht. Ein Pensionsanspruch besteht bereits nach Beendigung der zweiten Amtszeit. Die Berechnung ist individuell verschieden, weil Beihilfen für Kranken- oder Privatversicherungen variieren. Über den Daumen liegt die Pension aber bei 50 Prozent des letzten Bruttogehalts, wenn kein weiteres Einkommen erzielt wird ‐ also cirka 5000 Euro brutto.

Nach 28 Jahren im Amt haben die Bürger- und Oberbürgermeister dann Anspruch auf 71,2 Prozent des letzten Bruttogehalts ‐ was mindestens 7000 Euro brutto pro Monat entspricht. Ein stolzer Betrag! Der durchschnittliche Monatsverdienst eines Vollzeitbeschäftigten in Baden-Württemberg liegt bei 4256 Euro (Quelle: Statistisches Landesamt).

Viele Bürgermeister verweisen derweil auf Haushalte in Millionenhöhe, die sie im Amt verantworten. Hechingens Philipp Hahn sagt: „Ich trage Verantwortung für die Belange von 20.000 Mitbürgern. Die Gemeindeverwaltung hat 380 Beschäftigte und setzt rund 100 Millionen Euro im Jahr um. Die Besoldung der Bürgermeister ist angemessen.“

Dieter Krattenmacher aus Kißlegg ergänzt: „Die Gemeinde Kißlegg macht einen Jahresumsatz von rund 30 Millionen Euro, hat eine Bilanzsumme von ca. 90 Millionen Euro und beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeiter. Das alles verantwortet ein Bürgermeister.“

Große Verantwortung für Bürgermeister

Amtzells Bürgermeisterin Manuela Oswald sagt: „Verglichen mit ähnlichen Positionen, Aufgaben und Verantwortungsumfang in anderem Kontext, wird schnell klar, dass das Gehalt allein nicht das ausschlaggebende Element hinter der Berufswahl sein kann. Für mich liegt der Antrieb im aktiven Gestalten und im Beitrag, den ich für Amtzell leisten kann.“

Baienfurts Bürgermeister Günter A. Binder sagt: „Die Rahmenbedingung für die Besoldung sind von dem Landesgesetzgeber vorgegeben, der Gemeinderat hat darauf nur begrenzten Einfluss.“ Bodneggs neuer Bürgermeister Patrick Söndgen ergänzt: „Wenn ich die Vogelperspektive einnehme, verantworten wir in der Gemeinde Millionenvermögen der Bürger, also derjenigen, die in der freien Wirtschaft Tag für Tag Wertschöpfung betreiben.“

Bei Söndgen kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Die Familienplanung. Als Bürgermeister bezieht er ‐ wie jeder Arbeitnehmer ‐ das monatliche Kindergeld. Seit dem 1. Dezember 2022 kommt ein ehebezogener Familienzuschuss von 138 Euro für das erste und zweite Kind hinzu.

Für das dritte und jedes weitere Kind zahlt der Staat den Bürger- und Oberbürgermeistern jetzt 750 Euro. Ebenfalls ein stolzer Betrag.