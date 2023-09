Ringen

Niemesch holt Olympia-Ticket für deutsches Ringer-Team

Belgrad / Lesedauer: 1 min

Luisa Niemesch aus Deutschland (r) kämpft gegen Sara Johanna Lindborg aus Schweden. (Foto: Kadir Caliskan/United World Wrestling/dpa )

Luisa Niemesch hat dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) den ersten Startplatz für die Olympischen Sommerspiele 2024 gesichert. Die Athletin vom nordbadischen Club SV Germania Weingarten verlor bei der Weltmeisterschaft in Belgrad am Donnerstagabend zwar ihr kleines Finale um Bronze, gewann anschließend aber den Kampf um Platz fünf in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm gegen die Bulgarin Biljana Dudowa.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 21:47 Von: Deutsche Presse-Agentur