Niederlage in Nantes: Löwen in European League Zweiter

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der European League ihre erste Niederlage kassiert. Der Handball-Bundesligist unterlag am Dienstag beim HBC Nantes mit 25:32 (11:14) und beendete die Vorrunde punktgleich mit den Franzosen als Zweiter. Nantes gewann den direkten Vergleich, nachdem die Mannheimer das Hinspiel mit 36:32 für sich entschieden hatten. In der Hauptrunde treffen die Löwen ab Februar auf Bundesligarivale TSV Hannover-Burgdorf und den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze.

Juri Knorr und Gustav Davidsson waren in Nantes mit jeweils fünf Treffern beste Torschützen für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, die große Probleme im Angriff offenbarte. In der ersten Halbzeit hielt sich der Rückstand dank Torwart Joel Birlehm noch in Grenzen und nach dem Seitenwechsel verkürzten die Mannheimer sogar auf 14:15 (34.). Doch danach fehlten in der Offensive wieder die zündenden Ideen.