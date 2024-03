In diesem Stück geht es um einen Bürgermeister, der sich einigen Problemen in seiner Gemeinde stellen muss. Herr und Frau Silberstein, das aus der Großstadt zugezogene Ehepaar, beschweren sich immer wieder über die Dorfbewohner und deren Sitten.

Der Bürgermeister versucht den Wünschen seiner Bürger nachzukommen und erleidet dabei einen heftigen Schlag auf den Kopf. Dabei verliert er sein Gedächtnis und verleiht dem Theaterstück eine unerwartete Wendung.

Das gesamte Theaterstück ist am Karfreitag um 18 Uhr, am Ostersamstag um 9 Uhr und am Ostermontag um 21 Uhr im Programm von Regio TV HIER zu sehen.