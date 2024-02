Derzeit läuft die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel by Heidi Klum" auf ProSieben. Sehr hohe Einschaltquoten hat dabei stets die Folge des großen Umstylings, in der die Kandidatinnen ordentlich Tränen verdrücken und sich so manche von ihrer langen Haarpracht verabschieden muss. Aber nicht nur Heidi Klum kann Umstyling!

Am vergangenen Sonntag und Montag haben die Beauty Days in Stuttgart stattgefunden. Neben den Fragen "Was sind die trendigsten Frisuren und wohin entwickelt sich die Mode 2024?" Stand auch das Thema Umstyling auf dem Programm.

Wie sagte einst Coco Chanel - während Stil bleibe, verändere sich die Mode stetig. Was liegt 2024 im Trend? (Foto: Regio TV )

Regio TV begleitete einen Mann bei seiner optischen Verwandlung in eine Frau. Das Resultat verblüfft, aber überzeugen Sie sich selbst.