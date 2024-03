Auf dem Weg zum Ort des Horrors. Der Himmel über Schloss Neuschwanstein hat sich am Nachmittag grau gefärbt. Leichte Regentropfen fallen. Schnee liegt in diesem südöstlichsten Zipfel des Allgäus schon länger nicht mehr. Schritt für Schritt geht es über Gestein und Wurzeln einen Steig am Rand der tief eingeschnittenen Pöllatschlucht hoch.

Gedanken schwirren durch den Kopf, die Bilder zweier fröhlicher US-Touristinnen erscheinen vor dem geistigen Auge, Eva L. und Kelsey C., die eine 21 Jahre alt, die andere ein Jahr älter. Sie erlebten hier eine Hölle, wie sie sich eigentlich nur kranke Gehirne von Regisseuren irgendwelcher Gewaltfilme ausdenken können: den Mord bei Neuschwanstein während des vergangenen Sommers.

Der Mord am Märchenschloss

Am bewaldeten Steilabfall will der Zufall, dass sich ein junges Pärchen vom westlichen Bodensee auf einem umgefallenen morschen Baumstamm niedergelassen hat. Michaela und Björn wollen sie genannt werden. Ihr Blick geht über die Pöllatschlucht hinüber zum hell wirkenden Schloss mit all seinen Türmen.

Im Vergleich zu dem selbst winters anhaltenden Trubel rund ums Traumgemäuer des bayerischen Märchenkönigs Ludwig II. ist es auf dem Steig relativ einsam, schon weil es sich um keinen offiziellen Weg handelt. Ob die beiden wissen, was hier geschah? „Eigentlich nicht“, meinen sie. Dann fällt ihm ein, dass „jemand zwei Frauen in die Schlucht gestoßen hat“.

Touristen stehen auf der Marienbrücke vor dem Schloss Neuschwanstein. Der angeklagte US-Amerikaner räumt die Gewalttat an zwei Touristinnen bei Neuschwanstein ein. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Womit aber nur ein Teil des Geschehens umrissen ist. Eine der zierlichen asiatischstämmigen Freundinnen, Eva L., wird zuvor vergewaltigt und so gewürgt, dass sie später stirbt. Kelsey C. überlebt verletzt. Der gegenwärtig laufende Prozess gegen den mutmaßlichen Täter bringt dazu immer mehr abscheuliche Einzelheiten ans Licht. Doch so genau will dies das Pärchen auf seinem Baumstamm gar nicht wissen. Es wirkt geschockt.

Der Fall wühlt auf, oft mehr als verträglich ist. Seine juristische Abklärung findet seit Mitte Februar in Kempten statt, im Saal des Landgerichts, untergebracht in der barocken Residenz einstiger örtlicher Fürstbischöfe. Angeklagt ist Troy B., 31 Jahre alt, wie seine Opfer aus den USA stammend, offenbar Chef einer Firma für Unterwasserroboter, wie sie bei Tiefseearbeiten eingesetzt werden.

Täter schweigt im Gericht

Die „Bild“-Zeitung hat ihn in ihrer üblichen Art nicht nur zum „Killer“ gemacht, sondern auch zum „Monster“ erhoben. Im Gerichtssaal ist hingegen ein bleicher, mollig wirkender mittelgroßer Mann in blauem Hemd und Jeans zu sehen. Die dunklen Haare sind nach hinten gegelt. Ein Ziegenbart ziert das wenig ausgeprägte Kinn. Zusammengefasst: eine Allerweltserscheinung.

Ihm droht lebenslänglich für Mord mit anschließender Sicherungsverwahrung. Im Gerichtssaal ist sein Blick stundenlang starr nach unten gerichtet - als gebe es auf dem Boden vor der gepolsterten Anklagebank irgendetwas zu entdecken.

Eine Haltung, wie sie Troy B. praktisch während des ganzen Prozesses einnimmt. Üblicherweise verzeichnet das Gesicht des Amerikaners auch keine Regung - selbst dann nicht, wenn ihn der Vorsitzende Richter Christoph Schwiebacher regelmäßig anspricht: „Haben Sie noch Fragen an den Zeugen?“

Das geschah kurz vor der Tat

Dutzende Menschen lässt die Strafkammer aufmarschieren: Sachverständige, Gerichtsmediziner, Polizisten und sonstige Leute, die zur Abklärung der Ereignisse vergangenen Jahres bei Neuschwanstein beitragen sollen. Tag der Tat ist der 14. Juni, ein sonniger Mittwoch. Die späteren Opfer Eva L. und Kelsey C. sind auf Urlaub. Sie feiern ihren High-School-Abschluss. Am 15. Juni soll es wieder heimgehen nach Illinois. Zuvor wollen sie aber noch Neuschwanstein besichtigen, in ihrer Heimat als „fairy tale castle“ und Vorbild für das Schloss im Disneyland bekannt.

Wie so viele der jährlich rund 1,4 Millionen Besucher machen die Frauen noch einen Abstecher zur Marienbrücke, eine filigrane Eisenkonstruktion, die seit 1866 spektakulär die Pöllatschlucht überspannt. Sie ist ein beliebter Fotostop für Selfies, weil sich die Südseite von Neuschwanstein großartig über Felsen empor- streckt. Wer noch etwas Kraft in den Knochen hat, steigt anschließend noch ein Stück den Pfad Richtung Tegelberg empor. Der Weg berührt die Hangkante, wo die Steilabfälle der Pöllatschlucht sind. Diverse weitere Aussichtspunkte locken.

Datenspezialisten werten das Handy aus

Diese Richtung haben die Opfer wie der mutmaßliche Täter am frühen Nachmittag des 14. Juni eingeschlagen. Ein Datenspezialist kann später auf dem Handy von Troy B. den ungefähren Zeitpunkt ausmachen, an dem sich die drei erstmals trafen: gegen 14.22 Uhr. Er macht mit seinem Mobiltelefon ein Foto von den Frauen.

Der weitere Tatverlauf hat sich schon einige Tage danach durch die Aussagen der überlebenden Kelsey C. konstruieren lassen. Demnach hat Troy B. die Freundinnen unter dem Vorwand, einen schönen Aussichtspunkt zu kennen, vom Hauptweg auf den Steig am Schluchtabhang gelockt. Kelsey C. ist vorneweg gelaufen. Plötzlich habe ihre Freundin von hinten gerufen. „Kelsey, call 911!“ Dies ist die amerikanische Notrufnummer, die aber auch in Deutschlands an den hiesigen Notruf durchgeschaltet wird.

Ein 31 Jahre alter, wegen Mordes angeklagter US-Amerikaner, steht in einem Gerichtssaal im Landgericht in der Anklagebank. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Troy B. ist da schon über Eva L. hergefallen, würgt sie. Kelsey C. kehrt um, will den Angreifer von ihrer Freundin wegbekommen. Sie tritt, kratzt und beißt den körperlich überlegenen Mann. Dieser lässt kurz vom ersten Opfer ab, stößt Kelsey C. in die Pöllatschlucht hinab.

Die Frau fällt über einen fünf Meter hohen Felsen in einen Steilhang, rutscht ihn weitere 40 Meter hinab, bis sie Halt an einem quer liegenden Baumstamm findet - kurz bevor weitere Felsen senkrecht abfallen. Bald danach wirft Troy B. ihre Freundin hinterher, Unterleib wie Brüste unbedeckt. Eva L. bleibt ebenso an dem umgefallenen Baum hängen, röchelt nur noch und wird nie mehr zu Bewusstsein kommen.

Heimliche Nacktaufnahmen auf Handy des Täters

Indes hat Kelsey C. trotz ihrer schlimmen Lage übers Handy einen Notruf absetzen können. Um 15.05 Uhr ist die Bergrettung bei den Frauen. Troy B. wird mit zerkratztem Gesicht noch im Umfeld von Neuschwanstein verhaftet. Dessen geistige Abgründe kommen jedoch erst im Laufe der Ermittlungen zutage, erreichen die Öffentlichkeit teilweise erst während des Prozesses in Kempten.

Entscheidenden Anteil haben jene Datenspezialisten, die sein Handy untersuchen. In diversen Speichern finden sie unzählige Porno-Aufnahmen, darunter viele, die Kinder betreffen. Was wiederum dazu passt, dass Troy B. vor Jahren auch heimliche Nacktaufnahmen von seiner jüngeren, damals noch keine 14 Jahre alten Schwester gemacht und gespeichert hat.

Er hat sich mit Geschlechtsverkehr befasst, der nicht reell ist. Gutachter über Neuschwanstein-Täter

Zahlreich sind nach der Experten-Suche auch Fotos, bei denen es um Sex mit wehrlosen Frauen geht. Dazu kommen noch ostasiatische Porno-Comics. Teilweise würden sie sich „mit Geschlechtsverkehr befassen, der nicht reell ist“, sagt ein Gutachter während des Prozesses. Der Vorsitzende Richter Schwiebacher fragt irritiert nach. Der Gutachter meint: „Mit Außerirdischen und Tieren und so.“

So lief die Tat ab

Weitere Aufnahmen betreffen den Tatzeitpunkt. Die Experten finden ein um 14.04 Uhr abgespeichertes Video, bei dem sich Troy B. gefilmt hat, wie er mit erigiertem Penis an einem Abhang uriniert. Von 14.34 Uhr gibt es Aufnahmen von der wimmernden Eva L. Ihr Oberteil ist nach oben geschoben. Sie blutet am Kopf. Troy B. kniet auf ihr. Vier Minuten später filmt sich der Mann, wie er sich die Hose öffnet und mit der Hand zwischen den Beinen seines Opfers herumfummelt.

Dann kommt es zu einer Unterbrechung. Ein Touristenpärchen taucht in der Nähe auf, bekommt aber keinen richtigen Überblick über die Lage und glaubt letztendlich, auf ein einvernehmliches Schäferstündchen gestoßen zu sein. Troy B. schließt seine Hose, ruft den Passanten noch ein „Entschuldigung“ entgegen. Sie gehen weiter. Der Mann entfernt seinen fürs Erdrosseln genutzten Hosengürtel vom Hals von Eva L., bevor er sie in die Schlucht wirft.

Ihn treibt das Tatvideo um. Er schiebt es in einen verschlüsselten Bereich seines Handys und macht sich mit- hilfe von Google-Maps auf den Weg zurück nach Neuschwanstein - eine Abgeklärtheit, die einen der ermittelnden Polizisten im Zeugenstand bis heute schockiert, wie deutlich wird.

Täter gesteht zum Prozessauftakt

Der psychiatrische Gutachter Florian Riegg attestiert Troy B. „ausgeprägten Empathiemangel, antisoziale Persönlichkeitszüge“ und sexuelle Störungen. Die Staatsanwalt folgert wiederum Folgendes aus dem Tatgeschehen. Troy B. habe demnach auf dem Steig beschlossen, eine der Frauen „unter Einsatz massiver Gewalt zur Vollziehung des Geschlechtsverkehrs zu zwingen“. Schon von Anfang an sei dabei sein Plan gewesen, dass Opfer zu erwürgen, um „größtmögliche sexuelle Erregung“ zu bekommen.

Troy B. hat die Tat zum Prozessauftakt auch weitgehend gestanden. Zumindest durften seine drei Verteidiger eine Erklärung von ihm verlesen. Darin bittet er sein überlebendes Opfer und die Familie der ermordeten Eva L. um Verzeihung. Um sich zu bessern, ließ Troy B. zudem ankündigen, eine Therapie machen zu wollen. Wobei Teile des Publikums im Besucherbereich schon ihr Urteil gefällt haben. Die sexuellen Hintergründe haben einiges dazu beigetragen.

Urteil in dieser Woche erwartet

„Eine Therapie? Lebenslänglich ist nicht genug. Dem sollte in den USA der Prozess gemacht werden“, sagt energisch ein älterer, grauhaariger Herr und spielt damit auf die mögliche Todesstrafe in verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten an. Eine ebenso in die Jahre gekommene Frau erinnert an den einst sehr bekannten Fall der Marianne Bachmeier. Sie hatte 1981 im Lübecker Landgericht den Mörder ihrer siebenjährigen Tochter erschossen. „So würde ich es auch machen“, meint die Frau mit Blick auf den vor sich hinstarrenden Troy B.

Gleichzeitig wird der Fall in der Tourismusindustrie rund um Neuschwanstein eher beiläufig hingenommen. Kellner im Schlossrestaurant an der Auffahrt zum Schloss geben in radebrechendem Deutsch zu verstehen, dass sie davon noch nichts gehört haben. In den talwärts gelegenen Alpenstuben erinnert sich zumindest ein Service-Mitarbeiter, am Morgen einen Radiobetrag zum Prozess gehört zu haben. Zudem fällt ihm noch ein, dass die Tat im Sommer war. „Hat uns schon irgendwie geschockt“, sagt er.

Am Tatort selbst findet sich nichts, was an den Schrecken erinnert. Erste Waldblumen treiben aus. In die Rinde einiger Bäume sind Namen und Herzen geritzt - wohl die Arbeit von Liebenden. Fast ist es Idylle. Was aber Eva L. in ihrem kurzen Leben zuletzt gesehen hat, dürfte das Gesicht ihres Mörders gewesen sein. Das Urteil über ihn wird im März erwartet.