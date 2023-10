Bildungstrend zeigt deutliches Defizit: Neuntklässler stürzen in Deutsch ab

Immer mehr Schülerinnen und Schülern in Deutschland fehlen grundlegende Kompetenzen im Fach Deutsch. Zu diesem Ergebnis kommt der Bildungstrend 2022, den das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) im Auftrag der Kultusministerkonferenz am Freitag in Berlin präsentiert hat.

Zwar sind die Werte auch in Bayern und Baden-Württemberg gesunken. Der Freistaat kann seinen Platz in der Spitzengruppe der Länder aber behaupten und der Südwesten nach den desolaten Ergebnissen im Bildungstrend 2015 wieder aufrücken.

An den Tests haben sich kurz vor den Sommerferien 2022 deutschlandweit rund 33.000 Neuntklässler an 1600 Schulen beteiligt. Im Fach Deutsch erreichte jeder Dritte nicht einmal den Mindeststandard beim Lesen.

Mehr als ein Drittel verpasste den Mindeststandard beim Zuhören, ein knappes Viertel bei der Rechtschreibung. Im Vergleich zum Bildungstrend sieben Jahre zuvor ist das ein Kompetenzverlust um neun bis 16 Prozent. Wer die Mindeststandards nicht erreicht, dem fehlen aus Sicht von Bildungsexperten die Grundlagen für alles weitere Lernen.

Coronapandemie spielt große Rolle

Die Studienautoren erklären den Kompetenzverlust unter anderem mit den gravierenden Einschränkungen des Schulbetriebs während der Coronapandemie. „Hierfür spricht unter anderem, dass im Fach Deutsch alle Länder von Einbußen in den erreichten Kompetenzen betroffen sind“, heißt es in der Auswertung.

Auch der gestiegene Anteil von Kindern, die nicht in Deutschland geboren wurden, dürfte die Ergebnisse geprägt haben, erklärt das IQB. Ihr Kompetenzniveau sei deutlich stärker abgesackt als das der Kinder, die in Deutschland geboren wurden. Bildungserfolg bleibt auch weiterhin stark ans familiäre Umfeld geknüpft, wie der Bildungstrend zeigt.

Soziale Herkunft zeigt sich in Ergebnissen

Kinder aus sozial schwächeren Familien erreichen tendenziell schlechtere Testergebnisse. Die Autoren empfehlen, den Fokus auf die Sicherung der Mindeststandards zu setzen und vor allem auf sprachliche Förderung.

Völlig gegensätzlich sind die Ergebnisse des Bildungstrends im Fach Englisch. Hier haben sich alle Länder im Vergleich zu 2015 verbessert. Das habe laut Studienautoren wohl weniger mit dem Unterricht zu tun als vielmehr mit der Freizeitgestaltung der Jugendlichen ‐ insbesondere mit der Nutzung digitaler Medien, die vermutlich häufiger in englischer Sprache stattfinde.

Dass die Kompetenzeinbußen in Baden-Württemberg geringer sind als in anderen Ländern, wertet Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) als Erfolg der Politik der vergangenen Jahre. „Wir können dies als Bestätigung unserer Bemühungen auffassen“, erklärte sie. „Erleichterung wäre aber fehl am Platz.“ Süden