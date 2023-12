Neun Menschen bei Saunabrand verletzt: 500.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einer Sauna in Sindelfingen im Kreis Böblingen sind neun Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei schätze den Sachschaden auf rund 500.000 Euro, sagte ein Sprecher am Montag. Demnach war es am Sonntagabend aus zunächst unbekannter Ursache in der Sauna in einer Wohnung zu dem Feuer gekommen. Die Flammen griffen laut Feuerwehr auf den Keller über. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Kliniken. Die Ermittlungen dauerten an.