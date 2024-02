Angriff auf Neues Schloss in Stuttgart: 15 Scheiben eingeworfen

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag mehrere Scheiben im Neuen Schloss in Stuttgart beschädigt. 15 Scheiben wurden eingeworfen, sagte eine Polizeisprecherin. Eine politisch motivierte Tat könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hinweise darauf seien bislang allerdings nicht gefunden worden. Der Schaden sei am Freitagmorgen gegen 8 Uhr festgestellt worden.

Im Neuen Schloss in Stuttgart-Mitte sitzt das Finanzministerium Baden-Württembergs. Der Barockbau, in dem Herzöge und Könige residierten, wurde 1807 fertiggestellt.