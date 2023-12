Die EU will ihre Regeln zum Umgang mit Gentechnik lockern. In der Berliner Ampel-Koalition tobt darüber ein Streit - der nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ auch in der grün-schwarzen Koalition im Land angekommen ist.

Nach dem Willen der EU-Kommission sollen Lebensmittel und Produkte, die mit Neuen Genomischen Techniken (NGT) entstanden sind, ohne Kennzeichnungspflichten auskommen. Auflagen für Risikoprüfungen sollen stark gelockert und teils abgeschafft werden. Mal wieder sind es im Bund die Grünen und die FDP, die sich in dieser Frage verhakt haben.

Özdemir: Gentechnik in Lebensmitteln kennzeichnen

In der einen Ecke: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), der gegen die Lockerungen ist. „Wer gentechnikfrei wirtschaften möchte, ob konventionell oder ökologisch, soll dies auch in Zukunft tun können. Dafür brauchen wir Regeln für die Koexistenz, damit ein funktionierender, milliardenschwerer Markt nicht zerstört wird“, hatte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt. Im Blick habe er dabei vor allem die Interessen der Landwirtschaft, der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der Lebensmittelwirtschaft. Diese müssten gewahrt bleiben.

Auch ehemalige Grünen-Ministerin für Lockerungen bei Gentechnik

In der anderen Ecke: Bundeswissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), die sich klar zu den Reformen bekennt. Ihre Argumente folgen dabei jenen vieler Wissenschaftler, die in den NGT eine enorme Chance sehen. Auch Baden-Württembergs Ex-Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) gehört zu den Befürwortern. Denn während bei der klassischen Gentechnik veränderte Gene in den Zellkern einer Pflanze eingeschleust werden, setzt die NGT etwa mithilfe der Genschere Crispr/Cas gezielt an bestimmten Stellen des Erbguts an.

Die Mutationen, die dabei entstehen, sind laut Wissenschaftlern kaum zu unterscheiden zu jenen in der Natur oder durch konventionelle Züchtung. Ein erhöhtes Risiko für Mensch und Umwelt gebe es dadurch nicht, wohl aber großen Nutzen - weil Pflanzen etwa nahrhafter oder klimaresistenter gemacht werden können. Es sei „bedauerlich, dass es andere Ministerien gibt, in denen die Wissenschaft offenbar keine Rolle spielt“, hatte Stark-Watzinger der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ mit Seitenhieb auf Özdemir gesagt.

Özdemir will denn auch nicht zustimmen, wenn die EU-Agrarminister am Montag in Brüssel über die Lockerungen abstimmen. Sind sich Koalitionspartner nicht einig, ist es üblich, dass sich ein Land enthält.

CDU will Kennzeichnung nur auf Saatgut

Auch in Baden-Württemberg gab es den Plan, sich zu positionieren. Am Nikolaustag sollte der Landwirtschaftsausschuss des Stuttgarter Parlaments einen fraktionsübergreifenden Antrag verabschieden - so das Ziel der Grünen. Enthalten darin: ein Appell an die Landesregierung, „für eine lückenlose und eindeutige Kennzeichnung der durch neue genomische Verfahren erzeugte Pflanzen und der aus ihnen gewonnene Lebens- und Futtermittel entlang der Wertschöpfungskette einzutreten“. Das ging dem Koalitionspartner der Grünen offenbar zu weit: Die CDU hat den Antrag überarbeitet und diese Passage so verändert, dass nicht mehr Lebensmittel gekennzeichnet sein sollten, sondern lediglich Saatgut.

Die Grünen äußern sich enttäuscht. „Nur eine durchgängige Kennzeichnung gentechnisch veränderter Produkte sichern den Verbraucherinnen und Bauern auch zukünftig Wahlfreiheit“, betonen die Abgeordneten Martina Braun und Reinhold Pix gemeinsam auf Anfrage. Sie befürchten negative Folgen gerade für den Öko-Landbau und für die gentechnikfreie, konventionelle Landwirtschaft - und dachten, den Koalitionspartner an ihrer Seite zu wissen. Schließlich habe auch die CDU im Europaausschuss einen Beschluss mitgetragen, der die Landesregierung auffordert, „für die flächendeckende Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Rückverfolgbarkeit einzutreten.“

Politiker aus Sigmaringen: Neue Gentechnik hat viel Potential

Die CDU sei auch weiter offen für einen fraktionsübergreifenden Antrag und wolle verantwortlich mit den neuen Methoden umgehen, erklärt deren Abgeordneter Klaus Burger. Aber: „Wir sehen in diesen ein großes Potential.“ Pflanzen könnten klimafester werden und weniger Pestizide benötigen, der Ertrag könnte steigen. „Letztlich gilt es, die internationale Wettbewerbsfähigkeit Europas zu erhalten. Baden-Württemberg, Deutschland und Europa durch Technologieoffenheit als Forschungsstandort attraktiv zu halten, die Innovationsfreudigkeit in der Landwirtschaft zu fördern sowie die Wettbewerbsfähigkeit des Agrar- und Lebensmittelsektors in der Europäischen Union zu stärken.“

Die FDP zeigt dafür großes Verständnis. Der Antrag sei sehr kurzfristig eingegangen, zugestimmt hätten die Liberalen ohnehin nicht. Transparenz und Verbraucherschutz seien auch der FDP sehr wichtig, sagt Georg Heitlinger. Aber: „Die Kennzeichnungspflicht wäre ein bürokratisches Monster geworden und hätte effektiv die Einführung der NGT massiv behindert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht.“ Die CDU habe das erkannt. „Gerne unterstützen wir daher die CDU darin, ihren grünen Koalitionspartner bei diesem Vorstoß einzubremsen.“

SPD ist enttäuscht von CDU

Die SPD zeigt sich indes enttäuscht. Sie hätte den Antrag gerne mitgezeichnet, teilt deren Agrarexperte Jonas Weber mit, „damit VerbraucherInnen selbst entscheiden können, ob sie Lebensmittel mit oder ohne genetische Veränderung erwerben.“ Das sei aber auch die Landwirtschaft wichtig, „denn nur mit einer Kennzeichnung können Produkte und Lebensmittel wirklich fair verglichen werden“, so Weber - etwa wenn es darum gehe, Preisunterschiede zu rechtfertigen. Mit der CDU geht Weber hart ins Gericht. „Wer, wie die CDU, für einen Kurs der Intransparenz steht, schadet den landwirtschaftlichen Betrieben und dem Verbraucherschutz im Land. Hier wird ohne Not eine Chance vergeben.“