Ein Foto zeigt Adolf Hitler, wie er vor großer Bergkulisse einem Mädchen mit blonden Zöpfen die Wange tätschelt. Er residierte in einem angeblich traditionellen oberbayerischen Berghof, der auf einem Kitschgemälde aus dem Jahr 1939 zu sehen ist.

Auf dessen Terrasse scharte sich, so zeigt es eine weitere Fotografie, Hitlers fröhliche Gefolgschaft: Lebensgefährtin Eva Braun, der Führer-Architekt Albert Speer, der breit in die Kamera lachende NS-Propagandachef Joseph Goebbels. Auf dem Obersalzberg sollte man sich Adolf Hitler als den „guten Nachbarn“ vorstellen, wie es Historiker Sven Keller sagt, als Menschenfreund.

Wo Hitler Urlaub machte

Das war Nazi-Propaganda, man wollte „den Führer unters Volk bringen“, so Keller. Er ist Leiter des neu gebauten und nun eröffneten Dokumentationszentrums Obersalzberg mit der ebenfalls neu konzipierten Dauerausstellung. Der Obersalzberg, weit in den bayerischen Alpen hinter Berchtesgaden gelegen, war neben Berlin das bedeutendste Machtzentrum Hitlers und des NS-Staates.

Hier auf 1000 Metern Höhe urlaubte der Massenmörder nicht nur, hier hatte er seinen Apparat und enge Mitarbeiter installiert, hier hatte er regiert, den Zweiten Weltkrieg und die NS-Verbrechen geplant und befohlen.

Der Obersalzberg ist ein historisch vergifteter Ort. „Idyll und Verbrechen“ heißt die vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin errichtete Ausstellung, es werden laut dem Leiter Sven Keller „Bild und Gegenbild“ gezeigt. NS-Propaganda, die Schicksale der Opfer, die Mechanismen der mörderischen Macht von 1933 bis 1945.

Die Schicksale von Juden aus der Region

Da ist etwa das Schicksal von Dora Rainer aus Schönau am nahe gelegenen Königssee. Die Jüdin lebte auch nach der Scheidung von ihrem Ehemann im Landhaus Hirschenlehen. Sie wurde nach den Pogromen im November 1938 vertrieben, kehrte jedoch zurück. 1941 wurde sie ins „Judenlager“ nach München-Milbertshofen deportiert und von dort weiter ins Konzentrationslager Kaunas, wo sie ermordet wurde.

Danach verleibte sich der Staat ihr Haus ein und plünderte ihren Besitz. Im „Berchtesgadener Anzeiger“ verkündete das Finanzamt die „Freihändige Versteigerung“ des Besitzes von Dora Rainer am 30. Mai 1942. Angeboten wurde alles, was von der Frau übrig war: Lederstühle, Tische, Lampen, Gemälde. Versteigert wurde praktischerweise im einstigen Wohnhaus selbst. „Die Nachbarschaft, das Dorf hat sich bedient“, meint Keller.

Einzigartige Dokumente und Quellen

Erzählt wird in der Ausstellung auch der Werdegang der jüdischen Familie Ortenau aus dem nahen Bad Reichenhall. Gustav Ortenau war Arzt und leidenschaftlicher Bergwanderer, schon als 20-Jähriger war er beim Alpenverein eingetreten.

Rassistische Regelungen drängten aber „Nichtarier“ aus dem Verein raus. Gustav Ortenau kam dem zuvor und trat 1936 selbst aus. „Ausgrenzung und Verfolgung gab es auch am Berg“, erzählt Sven Keller. „Menschen wurden aus den Alpen ausgeschlossen.“

Der äußerst beliebte Lungenfacharzt konnte 1939 mit seiner Frau, einer Künstlerin, in die Schweiz emigrieren, auch den beiden Kindern gelang die Flucht. 1950 starb Gustav Ortenau in Florenz.

Geschichte wird mit originalen Dokumenten und Quellen, wenn sie richtig und wissenschaftlich aufbereitet sind, erlebbar. Darauf setzt die Dokumentation Obersalzberg. Das eiskalt mit Schreibmaschine auf Papier aufgelistete „Verzeichnis“ der Gegenstände im Haus von Dora Rainer und deren Preise ‐ „1 Buffetläufer 5 Reichsmark, 2 Stühle 3 Reichsmark“ –lässt einen erschauern.

Ebenso wie das Austrittsschreiben von „Sanitätsrat Dr. Gustav Ortenau“ vom 20. Februar 1936 aus dem Alpenverein ‐ „nach 51 Jahren Mitgliedschaft“.

Wichtige Ausstellung für die Erinnerung der NS-Taten

Und eine kleine Streichholzschachtel kann sehr viel erzählen. Auf ihr klebt das Propaganda-Etikett mit dem Schriftzug „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“. Es ist eine österreichische Schachtel, hergestellt von der Firma Solo. Deren Besitzer Ernst Fürth wurde im März 1938 dazu gezwungen.

Fürth, selbst Jude, musste damit für den „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich werben. Er floh nach Frankreich, kam für einige Zeit ins KZ und starb kurz darauf 1942. In Österreich produzierte die Firma noch Zündhölzer bis 1982.

Museen und Ausstellungen wie die auf dem Obersalzberg behalten ihre Bedeutung für die Aufklärung über den Nationalsozialismus. Sie werden zukünftig sogar noch wichtiger. Das sagte Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, bei der Eröffnung, die von „steinernen Zeitzeugen“ sprach. Denn Holocaust-Überlebende, die noch erzählen können, wird es bald keine mehr geben.

Vieles noch von damals erhalten

Von außen ist die Dokumentation ein angemessenes graues Betongebäude. Der linke Teil ist schräg in die Erde versenkt, was eine intelligente Lösung darstellt. Somit gibt es einen direkten Zugang zur originalen Bunkeranlage des Obersalzberges, die Teil der Ausstellung ist. Unten in diesem riesigen höhlenartigen Labyrinth waren große Lebensmittelvorräte gehortet und komfortable Wohnmöglichkeiten für die NS-Führungsclique eingerichtet worden.

Hauptsächlich Zwangsarbeiter wurden zur Arbeit herangezogen. Einen Teil der Gänge haben die Ausstellungsmacher gelassen, wie sie waren. So liegen noch eingefallenes Mauerwerk und Schutt herum.

Doch die Wände wurden restauriert und dabei einiges entdeckt. Sehr alte „Graffiti“ etwa, wie die Ausstellungsmacher es bezeichnen. „3 Tubi“ haben wohl italienische Zwangsarbeiter ‐ das Land war 1943 aus dem Bündnis mit Deutschland ausgetreten ‐ an die Wand geschrieben und dazu eine Skizze gemalt. Dies gibt auf Italienisch einen Hinweis, wie die Elektroinstallationen geplant waren. Fertiggestellt wurden sie nie.

Verzögerungen beim Bau der Ausstellung

An der Dokumentation war sechs Jahre lang ‐ mit ungewollten Zeitverzögerungen –gebaut und das neue Haus bestückt worden. Die alte Ausstellung in dem Gebäude daneben war im November 2021 geschlossen worden. Sie galt als in die Jahre gekommen und war wegen der jährlich 170.000 Besucher ‐ viermal so viele wie einst erwartet ‐ zu klein geworden.

Der Bau hatte für gewissen Ärger gesorgt. 14,3 Millionen Euro sollte er ursprünglich kosten, daraus sind 30,1 Millionen geworden. Die Eröffnung war für Herbst vergangenen Jahres geplant gewesen. Auch Corona brachte einiges durcheinander, durch Beschränkungen und Lockdowns konnte sehr viel Material erst verspätet geliefert werden.

Ein Viertel seiner Amtszeit hatte Adolf Hitler auf dem Obersalzberg verbracht. Hier war der Überfall auf Polen geplant und beauftragt worden, die Einkesselung Leningrads, die so genannte Euthanasie, das Warschauer Ghetto, Auschwitz. „Wir leuchten hier die Verbrechen hell aus“, sagt Sven Keller. Und so ist auch die Schau.

Obersalzberg als Bühne des NS-Regimes

Andere Staatsmänner kamen oft zu Gesprächen und offiziellen Besuchen auf den Obersalzberg, am häufigsten war der italienische Diktator Benito Mussolini da. Die Ausstellung vermittelt eine gruselig-bizarre Atmosphäre aus Nazi-Heimeligkeit, penibler Kriegs- und Vernichtungsorganisation und Größenwahn. Als „Hausherrin“ wird Eva Braun bezeichnet, die ihre Aufgabe, für geselliges Leben zu sorgen, bestens zu erfüllen schien.

Das umfangreiche Gelände am Obersalzberg war unter den Nazis „Führersperrgebiet“. Um den zentralen Berghof wurden zahlreiche Gebäude umgewidmet oder errichtet ‐ eine SS-Kaserne, die Parteikanzlei, die Häuser „Göring“ und „Bormann“ oder das „Atelier Speer“. Niemals zuvor war der Obersalzberg so massiv verändert worden. Die Bewohner des einstigen Dorfes wurden zwangsumgesiedelt.

In der NS-Zeit war der Obersalzberg propagandistisch geschickt zum Kultort, zur „Bühne“ gemacht worden, wie es im Katalog steht. Die Leute verschickten begeisterte Postkarten von dort, in langen Schlangen standen sie an, um am Berghof vorbeizulaufen. „Hitler schauen“, sagte man damals dazu.

Wie Nazis den Ort heute teils missbrauchen

Nach dem Ende der Terrorherrschaft war der Berghof eine Ruine, die 1952 abgerissen wurde. Der Obersalzberg wurde mitsamt der Bunkeranlage weitgehend geplündert. Und das inmitten dieser wild anmutenden, schönen Bergwelt. An allen Wegen und Pfaden stößt man bei gutem Wetter auf Wanderer.

„Es ist ausdrücklich erwünscht, wenn Urlauber sich neben der Erholung auch die Dokumentation ansehen“, sagt der Leiter Sven Keller. Und weiter: „Solche Orte wie den Obersalzberg gibt es, sie sind da. Man sollte nichts Geheimnisvolles daraus machen.“ Sondern aufklären, nichts verschweigen.

Alte und neue Nazis zieht das Gebiet nicht in Scharen an. Aber immer wieder sehen die Mitarbeiter der Dokumentation auch offenkundig rechtsextremistisch eingestellte Bürger. „Oft sind sie beim Wandern“, sagt Keller.

Eine Art NS-Wallfahrtsort ist der Obersalzberg nicht. Aber an Hitlers Geburtstag wurden schon Kerzen angezündet, an einigen Bäumen sind Hakenkreuze in die Rinde eingeritzt. Der Dokumentationsleiter meint: „An der Ausstellung sind diese Leute natürlich nicht interessiert.“

Im August aber war ein Mann mit geistiger Beeinträchtigung in Berchtesgaden von drei Männern aus der rechten Szene ins Gesicht geschlagen worden. Die Polizei konnte zwei von ihnen fassen, es waren Urlauber.