In ihren Arbeitsverträgen steht nur, wie viel sie unterrichten müssen. Alle anderen Aufgaben müssen sich Lehrkräfte selbst einteilen. Das könnte sich bald ändern. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ hat die Landesregierung am Dienstag eine sogenannte Experimentierklausel auf den Weg gebracht.

Als Landesbeamte, die sie in der Regel sind, müssen Lehrkräfte 41 Stunden pro Woche arbeiten. Im Südwesten gilt wie in allen Bundesländern außer Hamburg das Deputatsmodell. Dieses regelt lediglich, wie viele Unterrichtsstunden à 45 Minuten Lehrkräfte pro Woche halten müssen. Unterrichtsvorbereitung, Korrekturen, Elterngespräche und sonstige Aufgaben werden nicht erfasst. Sämtliche Studien zur Arbeitszeit zeigen, dass Pädagogen aufs Jahr gerechnet deutlich mehr arbeiten als vorgesehen.

Land führt Experimentierklausel ein

Die Landesregierung hat am Dienstag eine Änderung der Arbeitszeitverordnung für Lehrkräfte beschlossen. Eine Experimentierklausel darin soll dem Kultusministerium die rechtliche Grundlage bieten, andere Arbeitszeitmodelle an ausgewählten Schulen und zeitlich befristet zu erproben. Ob dadurch höhere Kosten anfallen, sei nicht abzusehen, heißt es in der Vorlage von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Mögliche Mehrkosten würden vorab mit dem Finanzministerium abgestimmt.

Schon im Koalitionsvertrag hatte Grün-Schwarz vereinbart: „Gemeinsam mit den Gewerkschaften und Verbänden wollen wir das aktuelle Arbeitszeitmodell der Lehrkräfte überprüfen und modernisieren. Unser Ziel ist, auch die Tätigkeiten realistisch abzubilden, die über den reinen Unterricht hinausgehen.“ Ein Sprecher Schoppers ergänzt auf Nachfrage: „Die Lehrkräftearbeitszeit ist nicht zuletzt aufgrund der Rechtsprechung zur Arbeitszeiterfassung und verschiedenen Studien zu diesem Thema verstärkt in der Diskussion.“ Der Europäische Gerichtshof als das Bundesarbeitsgericht haben geurteilt, dass auch die Arbeitszeit von Beamten zu erfassen ist. Tätig geworden sind die Kultusminister noch nicht. Sie warten auf Regelungen vom Bund. Konkrete Planungen zu Pilotversuchen im Südwesten und wie diese ausgestaltet sein könnten, gibt es laut Schoppers Sprecher noch nicht. Schulen könnten solche aber nicht selbstständig durchführen.

Bevor die Experimentierklausel zum August in Kraft treten soll, geht sie in die Anhörung. Darauf warten die Bildungsverbände, die von Schoppers Vorgehen bislang nichts wussten, wie sie betonen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zeigt sich offen. Schon vor 20 Jahren habe es Modellversuche zur Lehrkräftearbeitszeit gegeben - die aber in einer Schublade des Kultusministeriums verschwunden seien.

„Wir sind gerne dabei, wenn es darum geht, ernsthaft darüber zu diskutieren, wie Lehrkräfte in Zukunft arbeiten können und gute Schule zu gestalten“, sagt GEW-Landeschefin Monika Stein. Derzeit werde an Schulen vornehmlich der Mangel verwaltet. Auch gebe es bislang keine überzeugende Alternative zum Deputatsmodell. „Wenn Experimentieren heißt, nur das Vorhandene zu verteilen, wird Schule nicht besser werden“, warnt sie. Zu wenig Lehrkräfte und Schulleitungen müssten derzeit zu viel Arbeit bewältigen. Auch mehr Personal etwa für die Verwaltung oder als zusätzliche Kräfte im Unterricht könnten entlasten.

Alleingang des Arbeitgebers?

Gerhard Brand, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), äußert sich verärgert und spricht von einem „Alleingang des Arbeitgebers“. „Es wäre schön, wenn man das gemeinsam macht, denn wir sind am Puls der Kolleginnen und Kollegen vor Ort.“ Gegen eine Experimentierklausel sei nichts einzuwenden. Dennoch sagt er: „Wir stehen aktuell noch zum Deputatsmodell. Es ist nicht gerecht, aber trotz aller Schwächen in der Praxis das tauglichste Modell.“ Unterschiedliche Zeitbudgets etwa für Kunst- und Sportlehrer auf der einen sowie Mathe- und Deutschlehrer auf der anderen Seite könnten großen Unfrieden in den Lehrerzimmern stiften. Aber, so Brand: „Wir verschließen uns weiterführenden Diskussionen nicht, weil wir auch sehen, dass Arbeitszeitgerechtigkeit ein dringliches Problem in der aktuellen Belastungssituation darstellt.“