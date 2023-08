Nasses Frühjahr und Trockenheit: Informationen über Ernte

Den Bauern im Südwesten drohen in diesem Jahr erneut Ernteausfälle. Die Spanne bei Ertrag und Qualität sei je nach Region und Getreideart sehr groß, teilte der Landesbauernverband mit. Am Freitag (11.00 Uhr) will Bauernpräsident Joachim Rukwied über den Erntefortschritt im Land sowie Erträge und Qualitäten von Getreide und Raps informieren. Der Verband vertritt rund 33.000 Bauern.

Insbesondere ein nasses Frühjahr, gefolgt von anhaltender Trockenheit in den Monaten Mai bis Juli haben den Angaben zufolge die Nerven der Landwirte strapaziert. In manchen Regionen in Baden–Württemberg habe die Sommertrockenheit zu Ertragseinbußen geführt. Darüber hinaus sei es aufgrund des Regens zu mehrwöchigen Ernteunterbrechungen gekommen, was sich auf die Qualität ausgewirkt habe, hieß es.