Fröhlich und friedlich soll sie zugehen, die Fastnacht. Doch seit Jahren beklagen Narren in Baden-Württemberg, dass sie vor dem Spaß immer mehr bürokratische Hürden überwinden müssen. Die Auflagen für Sicherheit, Hygiene und anderes behindern aus ihrer Sicht die Organisation der Traditionsveranstaltungen.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) wollte die Probleme angehen, unter anderem durch einen Runden Tisch. Doch von den bisherigen Ergebnissen sind die Narren enttäuscht.

„Bekommen oft nur erklärt, was nicht geht“

2018 hatte Strobl das Treffen mit den Narrenvertretern ins Leben gerufen. Während der Corona-Pandemie mussten Runder Tisch und Fasnet eine Zwangspause einlegen, nun kamen die Teilnehmer Ende Oktober wieder zusammen.

Roland Wehrle, Chef der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), sagte der „Schwäbischen Zeitung“ nach dem Termin: „Kleine Fortschritte sind erkennbar, aber wir haben dringend weiteren Gesprächsbedarf. Trotz ständigen Signalen aus der Politik hin zu Erleichterungen und Bürokratieabbau, bekommen Ehrenamtliche von behördlicher Seite häufig nur erklärt, was alles nicht geht.“

Er fordert von Strobl und den übrigen Ministerien in Baden-Württemberg, den besonderen Staus der Fasnet anzuerkennen ‐ und entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Seit 2014 gehört die heimische Fasnet mit ihren Traditionen zum immateriellen Weltkulturerbe der Unesco.

Damit sind Land und Bund verpflichtet, die Tradition zu schützen und zu fördern. Doch der derzeit notwendige Aufwand zur Organisation der Veranstaltungen stelle die vielen Ehrenamtlichen im Land vor große Herausforderungen. Wenn sich nichts ändere, sei einiges einfach nicht mehr zu leisten, warnt Wehrle.

Vorschläge für weniger Bürokratie liegen auf dem Tisch

Vorschläge für Vereinfachungen liegen seit Langem auf dem Tisch. Unter anderem wünschen sich die Narren, aber auch andere Vereine, zwei ganz konkrete Schritte. Zum einen sollen Veranstaltungen, die jedes Jahr im selben Format stattfinden, nur noch alle fünf Jahre von den Behörden genehmigt werden müssen.

Kleinere Brauchtumsveranstaltungen mit höchstens 300 Teilnehmern würden die Ehrenamtler gerne ganz von Genehmigungspflichten befreit sehen. Für diese Erleichterungen hatte sich im Frühjahr CDU-Fraktionschef Manuel Hagel in einem Brief an Strobl stark gemacht.

Grundsätzlich muss nicht jede Veranstaltung im Land angemeldet werden. Aber sobald etwa Straßen gesperrt werden müssen oder Alkohol ausgeschenkt wird, müssen Städte oder Landkreise ihr OK geben. Dafür sind oft viele verschiedene Dokumente auszufüllen, zum Teil müssen Teilnehmer und Mitarbeiter akkreditiert werden.

Ein Problem, das besonders Narrenvereine mit ihren Umzügen trifft: Wer auf öffentlichen Straßen feiert, muss zum einen eine Erlaubnis dafür beantragen. Kostenpunkt laut Gemeindetag: zwischen zehn und rund 770 Euro je nach Aufwand bei der Genehmigung, hinzu kommen zum Beispiel Kosten für Umleitungsschilder sowie gegebenenfalls weitere ortsspezifische Gebühren.

Auflagen Konsequenz aus Terrorattacken auf Veranstaltungen

In den vergangenen Jahren haben Bund und Länder vor allem die Sicherheitsauflagen erheblich verschärft. Das Landeskriminalamt hat ein Merkblatt für Genehmigungsbehörden in Baden-Württemberg verfasst. Darin heißt es zum Thema Sicherheit: Vorfälle, wie der terroristische Anschlag in Ansbach 2016 oder der Abbruch des Musikfestivals „Rock am Ring“ wegen eines Terrorverdachts 2017 verdeutlichten, dass der Schutz der Besucher immer wichtiger werde.

Ein Sprecher von Minister Strobl betont: „Der Landesregierung und insbesondere dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Innenminister Thomas Strobl sind die Brauchtumspflege und der Schutz und die Förderung der Fastnacht ein großes Anliegen. Die ‚Fünfte Jahreszeit‘ hat in Baden-Württemberg tiefe Wurzeln und eine lange Tradition“.

Deswegen habe Strobl den Runden Tisch unter dem Titel „Jedem zur Freud, niemand zum Leid“ mit den Narrenzünften ja 2018 initiiert, ihn 2023 bereits zweimal einberufen und für 2024 bereits einen neuen Termin festgelegt. „Das Gespräch Ende Oktober verlief in guter, konstruktiver Atmosphäre ‐ so wie sämtliche Runden seit 2018“, so der Sprecher.

Gemeindetag: vollständige Sicherheit gibt es nie

Man sei zusammen mit anderen Ressorts, vor allem jenem von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), dabei, weitere Erleichterungen voranzubringen. Wann es dazu kommen könnte und wie diese aussehen könnten, konnte der Sprecher allerdings am Donnerstag nicht sagen.

Der Gemeindetag, der im Land die Interessen der Kommunen vertritt, zeigt sich offen für die Wünsche der Narren. Das habe man bereits 2019 auch dem Innenministerium signalisiert. Grundsätzlich aber zeige das Beispiel, wie überreguliert vieles in Deutschland sei.

„Der Anspruch, dass Veranstaltungen wie Faschingsumzüge gegen jedes Lebensrisiko abgesichert werden können, führt dazu, dass in vielen Fällen gar keine Veranstaltungen stattfinden. Die vollständige und hundertprozentige Sicherheit kann niemand gewährleisten, kein Ehrenamtlicher, aber auch kein Hauptamtlicher kann die persönliche Haftung übernehmen. Wenn wir wollen, dass kulturelles Leben, Brauchtum und Tradition weiterhin möglich ist, dürfen wir als Staat die Haftungsregelungen und -anforderungen nicht dauernd komplizierter machen“, so ein Sprecher des Verbandes.