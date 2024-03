Nagelsmann holt Stuttgarter in DFB-Aufgebot für EM-Tests

Ein Quartett des VfB Stuttgart darf sich nach dem Höhenflug in der Fußball-Bundesliga offenbar auch in der Nationalmannschaft beweisen. Wie der Sender Sky am Montag ohne Quellenangabe berichtete, gehören Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav erstmals zum Aufgebot der DFB-Auswahl für die EM-Testländerspiele am 23. März in Lille gegen Frankreich und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande. Chris Führich (26), der im Oktober sein Länderspiel-Debüt gab, soll demnach erneut berufen werden.

Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert seinen Kader für die beiden Klassiker am Donnerstag (14.00 Uhr) in Frankfurt. Nach den Enttäuschungen im November beim 2:3 gegen die Türkei und 0:2 in Österreich hatte der 36-Jährige zuletzt auch gravierende personelle Maßnahmen angekündigt. Eine davon ist die bereits verkündete Reaktivierung von Toni Kroos (34) drei Jahre nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

Über eine Nominierung der Stuttgarter war zuletzt bereits mehrfach spekuliert worden. Innenverteidiger Anton (27) und der linke Außenverteidiger Mittelstädt (26) könnten Alternativen in der Defensive sein. Speziell für diesen Mannschaftsteil hatten Nagelsmann und zuletzt auch Sportdirektor Rudi Völler kürzlich größere Veränderungen angekündigt, um mehr Stabilität zu erreichen. Undav (27) gilt als Option in der Offensive, gerade als Backup für Mittelstürmer Niclas Füllkrug.