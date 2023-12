Nächtliches Musikverbot in Freiburger Parks bestätigt

Freiburg / Lesedauer: 1 min

„Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg“ steht vor dem Gebäude des Verwaltungsgerichtshofs (VGH). (Foto: Uwe Anspach/dpa )

Im Rechtsstreit um das nächtliche Musikverbot in öffentlichen Parks hat ein Gericht die Linie der Stadt Freiburg bestätigt. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) wies einen Eilantrag von drei Bürgern gegen die Parkanlagensatzung der Schwarzwaldmetropole ab, wie das Gericht am Mittwoch in Mannheim mitteilte.

Veröffentlicht: 20.12.2023, 15:00 Von: Deutsche Presse-Agentur