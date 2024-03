Nachbarschaftsstreit: Mann mit Mistgabel verletzt

Bei einem Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Männern in einem Mehrfamilienhaus im schwäbischen Türkheim (Landkreis Unterallgäu) ist ein Mann mit einer Mistgabel verletzt worden. Auslöser für den Streit am Sonntag seien Gerätschaften im gemeinsamen Hausflur gewesen, die einer der Männer dort abgestellt haben soll, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Montag.

Im Laufe des Streits habe einer der Männer zunächst eine Mistgabel in die Hand genommen. Dann sei es zu einem Gerangel gekommen, bei dem der andere Nachbar mit dem Arbeitsgerät am Auge verletzt wurde. Familienangehörige konnten die beiden voneinander trennen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Hintergründe und Hergang des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, sagte ein Sprecher.