Mit einem Urteil vom Juli hat das Bundesverwaltungsgericht bundesweit für Unsicherheit gesorgt. Überall, gerade auch in Baden–Württemberg, haben Städte und Gemeinden kleinere Baugebiete ohne Umweltprüfung ausgewiesen.

Umweltverbänden war der zugrunde liegende Paragraf 13b von Beginn an ein Dorn im Auge. Der BUND hatte geklagt — und Recht bekommen. Am Montag hat das Gericht seine Begründung vorgelegt. Was darin steht und wie es jetzt weitergeht.

Worum geht es?

Der BUND hatte gegen ein Neubaugebiet in Gaiberg im Rhein–Neckar–Kreis geklagt, wo zuvor eine Streuobstwiese war. Das Baugebiet wurde noch auf Basis des Paragrafen 13b im Baugesetzbuch geschaffen.

Der Paragraf ist zwar inzwischen nicht mehr gültig, er räumte Kommunen aber von 2017 bis Ende 2022 ein, kleinere Baugebiete auch ohne Umweltprüfung und damit schneller auszuweisen. Vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden–Württemberg scheiterte der BUND zunächst, das Bundesverwaltungsgericht gab den Klägern Mitte Juli aber Recht. Am Montag veröffentlichte das Gericht nun seine Urteilsbegründung.

Was sagt das Bundesverwaltungsgericht?

Schon zum Urteil im Juli hatten die Richter erklärt, dass 13b nicht mit EU–Recht vereinbar sei. Demnach sei eine Umweltprüfung zwingend. Der Bund, der für Baurecht zuständig ist, habe zwar Vorgaben gemacht: Baugebiete nach 13b dürfen maximal 10.000 Quadratmeter groß sein, müssen direkt an einen Ort anschließen und nur zum Wohnen genutzt werden. „Das ist jedoch unzureichend“, erklärt das Gericht. Denn auch solche Pläne können erhebliche Umweltauswirkungen haben.

Wie viele Baugebiete sind von dem Urteil betroffen?

Das ist genauso unklar wie die Anzahl der seit 2017 entstandenen 13b–Baugebiete insgesamt. Baden–Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister–Kraut (CDU), die damals noch für Bauen zuständig war, hat 2020 eine Zwischenbilanz gezogen, nachdem der Paragraf 2017 von der Großen Koalition im Bund eingeführt worden war.

Erklärtes Ziel damals: schnell Wohnraum schaffen nach dem Zuzug durch die Flüchtlingskrise 2015/16. Umweltverbände hatten von Beginn an kritisiert, dass vor allem Einfamilienhäuser im ländlichen Raum entstehen würden, die die Wohnungsnot kaum milderten. Die Zahlen von 2020 zeigen, dass bis dahin fast jede zweite Kommune im Land den Paragrafen 13b genutzt hat.

1380 Hektar Bauland verteilt auf 860 Gebiete seien bis dahin entstanden — besonders viele in Oberschwaben. Allein im Kreis Ravensburg kamen so 73 Baugebiete dazu. Aktuellere Zahlen hat weder das Bauministerium, wie ein Sprecher der zuständigen Ministerin Nicole Razavi (CDU) erklärt, noch der Gemeindetag im Südwesten.

Was sind die Folgen?

Dazu hat sich das Gericht nicht geäußert. Zunächst herrscht weiter Unsicherheit. Landesbauministerin Razavis Sprecher verweist auf den Bund. Er müsse mit den Ländern und Kommunen besprechen, wie mit dem Urteil nun umgegangen werde. „Wir wünschen uns, dass möglichst schnell nun Klarheit geschaffen werden kann — im Interesse der betroffenen Kommunen und der betroffenen Häuslebauer.“

Etliche Städte und Gemeinden haben den Planungsprozess für Baugebiete nach 13b gestoppt. Manche Kommune könnte dies finanziell unter Druck setzen, wenn sie fest mit den Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken geplant haben. Bauwilligen geht es ähnlich. Sie hängen mitunter in der Luft, und das bei steigenden Preisen und Zinsen.

Eine Sprecherin von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) erklärt, dass die Urteilsbegründung nun mit den vorläufigen Handlungsempfehlungen abgeglichen würde, erst dann könne man mehr sagen.

Was sind das für Handlungsempfehlungen?

Das Bundesbauministerium hat auf Basis des Urteils vom Juli vorläufige Empfehlungen verfasst und auf seiner Homepage veröffentlicht. Diese finden sich in großen Teilen auch in den Empfehlungen des Landes, die Razavis Haus just am Montag, kurz vor Veröffentlichung der Urteilsbegründung, verschickt hat.

Im Wesentlichen wird den Kommunen darin empfohlen, alle noch laufenden Planverfahren zu stoppen und gegebenenfalls durch ein reguläres Bauleitplanverfahren zu ersetzen — also eins mit Umweltprüfung, Öffenlichkeitsbeteiligung und einem Öko–Ausgleich für die Flächen, die bebaut werden. Viele Kommunen im Gebiet der „Schwäbischen Zeitung“ haben solch laufende Verfahren bereits gestoppt. Ist ein Bebauungsplan länger als ein Jahr in Kraft und wurde wegen der fehlenden Umweltprüfung nicht gerügt, sei er wohl wirksam.

In einer ausführlicheren Auswertung, die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, erklärt das Bundesbauministerium zudem, dass Baugenehmigungen widerrufen werden müssen — außer, der Bau hat bereits begonnen. Dann hätten Bauherren Bestandsschutz.

Was sagt der BUND?

Die Landesvorsitzende Sylvia Pilarski–Grosch teilt die Einschätzungen der Bauministerien von Bund und Land — außer der Empfehlung, Baugenehmigungen zurückzunehmen. „Das sehe ich nicht“, sagt sie. Für Baugebiete, deren Beschluss jünger als ein Jahr ist, sagt sie derweil: „Es ist nicht so, dass unsere BUND–Ortsgruppen gegen jedes Baugebiet sind. Aber gerade da, wo etwa Streuobstbestände bedroht sind, werden wir rügen. Und da, wo wir rügen, gehen wir davon aus, dass Kommunen schlau genug sind, neu anzufangen.“

Auch wolle der BUND nicht gegen einzelne Bauplätze in einem Baugebiet klagen. Dem Gemeindetag habe sie in Aussicht gestellt, nicht gegen Baugebiete vorzugehen, bei denen Umweltprüfungen ergeben, dass keine ökologisch wertvollen Flächen bedroht seien. Rügen und gegebenenfalls klagen könnten aber auch andere.

Bei der Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht war Pilarsky–Grosch anwesend — die Urteilsbegründung birgt aus ihrer Sicht wenig Neues. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir auch den Mut hatten, das Verfahren vor das Bundesverwaltungsgericht zu tragen“ — obwohl die Streuobstwiese in Gaiberg zu dem Zeitpunkt bereits gerodet war. „Uns ging es um eine Grundsatzentscheidung.“ Und die gebe es nun.