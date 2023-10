Wetter

Nach Temperaturrekord: Wind, Regen und Gewitter im Südwesten

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild )

Der Herbst kehrt in Baden-Württemberg ein: Nach dem Temperaturrekord von mehr als 30 Grad Celsius am Freitag bringt eine Kaltfront laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Wind, Regen und Gewitter in den Südwesten.

Veröffentlicht: 14.10.2023, 09:44 Von: Deutsche Presse-Agentur