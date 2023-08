Nach Serieneinbrüchen sitzen zwei Verdächtige in U–Haft

Nach einer Serie von Einbrüchen in mehreren Landkreisen hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter gefasst. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, werden die beiden polizeibekannten 22 und 23 Jahre alten Männer für eine Vielzahl von Einbrüchen im Zollernalbkreis, in Reutlinger Albgemeinden, aber auch im Landkreis Sigmaringen und dem Alb–Donau–Kreis verantwortlich gemacht. Sie sitzen seit Montag in Untersuchungshaft.

Seit Mitte Juni 2023 gab es in den Landkreisen eine Häufung von Einbrüchen in Firmen, Vereinsheimen und Bauwagen. Dabei wurden neben Bargeld unter anderem auch Spirituosen, Elektronikartikel und Krafträder gestohlen. In Balingen wurde eine siebenköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Derzeit werden rund 25 Einbrüche untersucht, wie es in der Mitteilung hieß.

Die beiden Männer wurden in der Nacht zum Montag auf frischer Tat bei einem Einbruch in eine Garage in Mössingen vorläufig festgenommen. Die Polizei vermutet, dass es das Duo auf dort abgestellte Motorräder abgesehen hatte. Bei Durchsuchungen wurde mutmaßliches Diebesgut gefunden.