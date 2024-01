Fußball

Nach schnellem Doppelpack: KSC gewinnt wildes Spiel beim HSV

Hamburg / Lesedauer: 1 min

Die Karlsruher Christoph Kobald, Robin Bormuth (r) und David Herold jubeln nach dem Schlußpfiff. (Foto: Carmen Jaspersen/dpa )

Igor Matanovic sorgt für einen Karlsruher Traumstart in Hamburg. Danach geht es hin und her. Am Ende jubeln die Badener über den ersten Sieg im Volkspark seit mehr als 31 Jahren.