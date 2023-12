Nach mutmaßlichen Schüssen: Verdächtiger wohl alkoholisiert

Ein Senior, der in Empfingen (Kreis Freudenstadt) auf einen Linienbus geschossen haben soll, ist legal im Besitz der Waffe gewesen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, handelte es sich um eine scharfe Schusswaffe. Seinen Angaben nach gab es Hinweise darauf, dass der Verdächtige alkoholisiert war. Das Ergebnis einer Blutprobe lag zunächst nicht vor.

Ein 67-Jähriger soll wohl aus Verärgerung am Dienstag auf einen Linienbus geschossen haben. Mindestens ein Projektil schlug im Bus ein, sagte der Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Im Bus waren am Dienstagnachmittag zunächst Erwachsene, mehrere Jugendliche und ein Kleinkind gewesen. Während des Vorfalls habe sich ein Großteil dieser Fahrgäste aber außerhalb des Busses befunden, so der Polizeisprecher.

Nach bisherigem Ermittlungsstand musste der Bus an Autos vorbeifahren, die nach einem Verkehrsunfall seinen Fahrweg blockierten. Dabei fuhr er wohl über die Grünfläche des 67 Jahre alten Anwohners und blieb stecken. Der Mann soll sich hierüber geärgert haben und dann mindestens einmal auf den Linienbus geschossen haben.

Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vor Ort fest. Am Mittwoch sollte er einem Haftrichter vorgeführt werden.