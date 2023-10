Staatsanwaltschaft

Nach Messerattacke auf 27-Jährige: Anklage erhoben

Mühlacker / Lesedauer: 1 min

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der eine 27-Jährige an einer Bushaltestelle in Mühlacker (Enzkreis) mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Ihm wird zudem vorgeworfen, die Frau schon vor der Tat geschlagen und mit dem Tode bedroht zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichtete.

