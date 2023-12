Bietigheim-Bissingen

Nach Leichenfund: Ermittlungen gehen weiter

Bietigheim-Bissingen / Lesedauer: 1 min

Spurensicherer der Polizei arbeiten an einem Fundort von zwei Leichen. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild )

Nach dem Fund von zwei Leichen in einer Wohnung in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter. Weitere Angaben wollte die Polizei am Samstag zunächst nicht machen.

Veröffentlicht: 16.12.2023, 12:39 Von: Deutsche Presse-Agentur