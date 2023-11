Nach Krawallen: Erneute Eritrea-Veranstaltung geplant

Nach den massiven Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart Mitte September ist für den kommenden Samstag (2. Dezember) ein weiteres ähnliches Festival geplant. Die Polizei rechnet nach eigenen Angaben mit einem umfangreichen Einsatz im Stadtteil Zuffenhausen, da auch eine Gegendemonstration eritreischer Regimekritiker angekündigt wurde. Auch das Bundesliga-Heimspiel des VfB und eine Pro-Palästina-Demonstration in der Innenstadt werden die Polizei am Samstag stark binden.

Am 16. September hatte die Polizei eine Veranstaltung der Eritreer-Vereine gegen heftig randalierende Demonstranten verteidigt. Gegner der Veranstaltung griffen Teilnehmer und vor allem Polizeibeamte mit Latten, Stangen, Steinen und Flaschen an. Mindestens 34 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte wurden verletzt. Gegen mehr als 232 Beschuldigte war ermittelt worden. Nach dem Krawall war ein geplantes weiteres Treffen dieser Art zunächst verschoben worden.