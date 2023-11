Nach Kollision mit Fluchtwagen: Verletzter gestorben

Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Fluchtwagen auf der Autobahn 6 bei Heilbronn ist der Beifahrer eines Kleintransporters an seinen Verletzungen gestorben. Der Fahrer des Transporters, der 45-Jährige und der 30-jährige Fahrer des Fluchtwagens waren bei dem Unfall am 11. November schwer verletzt worden. Der 45-Jährige starb am Dienstag im Krankenhaus, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Zuvor soll der 30-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Männern im Alter von jeweils 21 Jahren einen Automaten in Wiernsheim (Enzkreis) gesprengt haben. Als die Männer mit ihrem Auto bei der anschließenden Fahndung von den Ermittlern entdeckt worden sind, wollten sie flüchten. Dabei rammten sie einen Streifenwagen und fuhren anschließend als Geisterfahrer auf die A6 auf. An einer nahe gelegenen Raststätte bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) stoppte die Polizei den Wagen kurz. Während die beiden 21-Jährigen aus dem Auto stiegen und versuchten wegzulaufen, setzte der andere die Fahrt fort. Nur wenig später prallte er bei Heilbronn frontal gegen den Kleintransporter.

Die beiden 21-Jährigen sitzen seit dem 12. November in Untersuchungshaft. Auch gegen den 30-Jährigen sei inzwischen Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr angeordnet worden, hieß es.