Nach Hausbrand in Markgröningen: Weitere Frau gestorben

Eine weitere Frau ist nach dem Hausbrand in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) gestorben. Damit steigt die Anzahl der Todesopfer auf vier an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die 33 Jahre alte Frau starb demnach bereits am Donnerstag im Krankenhaus.

Der Brand in dem Mehrfamilienhaus war vergangene Woche in der Nacht auf Mittwoch ausgebrochen. Die Brandursache war am Montag laut Polizei nach wie vor unklar. Die Feuerwehr barg am Mittwoch drei Leichen aus dem Haus. Dabei handelte es sich um zwei Frauen im Alter von 38 und 68 Jahren sowie einen 32-jährigen Mann. Die am Donnerstag gestorbene Frau sowie ein weiterer Mensch kamen lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Der Zustand der Person im Krankenhaus war am Montag unklar.

Durch die starke Rauchentwicklung wurden auch zwei Nachbargebäude beschädigt. Diese mussten am Mittwoch evakuiert werden. Mittlerweile können alle Gebäude wieder betreten werden.

Die Spurensicherung ist abgeschlossen und die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Der Schaden soll rund 700.000 Euro betragen.