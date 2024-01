Ermittlungen

Nach Feuer in Wohnung: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Aalen

Nach einem Feuer in einer Wohnung in Aalen (Ostalbkreis) schließt die Polizei auch eine Brandstiftung nicht aus. Das Feuer war am Donnerstagabend im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte sie am Freitag mit.

Veröffentlicht: 05.01.2024