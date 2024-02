Nach Fastnachtsumzug: Betrunkener läuft auf Autobahn

Ein kostümierter Betrunkener hat nach einem Fastnachtsumzug im baden-württembergischen Hockenheim versucht, auf dem Standstreifen der Autobahn 6 nach Hause zu laufen. Nach mehreren eingegangenen Notrufen hielt eine Streife den Mann an und brachte ihn heim, wie die Polizei am Montag mitteilte. Jedoch war die Fahrt in der Nacht zum Sonntag kein kostenloser Taxiservice: Den 42-Jährigen erwartet nun ein Gebührenbescheid. Wie viel er zahlen muss, konnte die Polizei nicht genau sagen.