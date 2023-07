Nach erneutem Brand festgenommener Feuerwehrmann schweigt

Der nach einem erneuten Vegetationsbrand in Calw vorläufig festgenommene Feuerwehrmann schweigt. „Er hat sich zur Sache nicht geäußert“, sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher. Der 24–Jährige war am Dienstag geschnappt worden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass er für eine ganze Brandserie in den vergangenen Wochen verantwortlich ist. Die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizeidirektion Calw ermitteln wegen rund 20 Vegetations– und Waldbränden in Calw und dem Stadtteil Hirsau.

Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen, der gegen Meldeauflagen aber außer Vollzug gesetzt wurde. Die Höhe der entstandenen Schäden ist noch nicht beziffert.

Nach Angaben der Stadt war die Feuerwehr Anfang Juli wegen Trockenheit stark belastet. Einige Feuerwehrleute seien teils drei Nächte in Folge im Einsatz gewesen. „Für die Feuerwehr Calw ist die Festnahme im eigenen Kameradenkreis ein Schock und eine bittere Enttäuschung“, so die Stadt. Die Feuerwehr, die jedes Jahr knapp 300 Einsätze erfolgreich durchführe, könne die Situation noch immer nicht begreifen. Das relativ neue Mitglied der Feuerwehr habe erst kürzlich seinen Grundlehrgang beendet und war Teil der ausrückenden Mannschaft der Abteilung Calw.

Stadtbrandmeister Marcus Frank sagte: „Wir sind tief betroffen. Jeder von uns ist ehrenamtlich engagiert und leistet enorm viel zum Wohl der Bürger und zum Schutz unserer Stadt. Einen mutmaßlichen Brandstifter in den eigenen Reihen zu haben ist einfach unbegreiflich.“ Oberbürgermeister Florian Kling dankte der Feuerwehr für ihren wichtigen Einsatz. Er sei sich sicher, dass das Vertrauen der Bevölkerung in sie ungebrochen hoch sei und dass die Ermittler die Umstände der Brände aufklären werden.