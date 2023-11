Nach erfolgloser Auktion: Brief von Queen verkauft

Nachdem bei einer Versteigerung Ende Oktober niemand ein Gebot für das seltene Schriftstück abgegeben hatte, ist ein persönlicher Brief der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. doch noch verkauft worden. Einige Tage nach der Versteigerung habe sich ein Käufer für den Brief aus dem Jahr 1964 gefunden, sagte eine Sprecherin des Stuttgarter Auktionshauses Eppli am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die „Stuttgarter Zeitung“ und die „Stuttgarter Nachrichten“ darüber berichtet.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bei der Auktion Ende Oktober hatte niemand die geforderten 6200 Euro Startgebot für das doppelseitige und gut erhaltene Schreiben bieten wollen. Eine Sprecherin des Auktionshauses hatte im Vorfeld erklärt, der Brief sei von einer Privatperson eingeliefert worden. Laut Auktionshaus berichtet die Monarchin (1926‐2022) in dem persönlichen und handgeschriebenen Brief aus dem August 1964 von ihrem jüngsten Sohn Edward, dem heutigen Duke of Edinburgh.

Schon im vergangenen Jahr versteigerte das Auktionshaus einen handgeschriebenen Brief der britischen Königin. Den Zuschlag bekam damals eine Frau aus dem europäischen Ausland, sie ersteigerte ihn für mehr als 8000 Euro.