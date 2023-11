Nach drei Jahren Pause: Kretschmann wieder beim Presseball

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wieder einen Presseball per Walzerschritt eröffnet. Mit dem Tanz begann am Freitagabend die 61. Ausgabe des Landespresseballs in der Liederhalle in Stuttgart. Wegen der Corona-Pandemie war der Ball in den Jahren 2020, 2021 und 2022 ausgefallen.

Hinter der Veranstaltung mit rund 1600 Gästen steht unter anderem die Landespressekonferenz ‐ ein Zusammenschluss von Journalistinnen und Journalisten, die über Landespolitik berichten. Kretschmanns Frau Gerlinde tanzte den Eröffnungstanz mit dem Vorsitzenden des Vereins, Rafael Binkowski. Kretschmann wirbelte mit Binkowskis Stellvertreterin Annika Grah über das Parkett.

Beim Landespresseball feiern Politiker und Journalisten seit Jahrzehnten gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft. Jedes Jahr sind auch andere prominente Gäste dabei. Zu den Besuchern in diesem Jahr zählte die halbe Landesregierung ‐ darunter Vize-Regierungschef und Innenminister Thomas Strobl (CDU). Zu Gast waren auch die Schauspielerin Christine Urspruch, der Paralympics-Gewinner und Kugelstoßer Nico Kappel sowie die Turnerin Elisabeth Seitz.