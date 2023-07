Insekten summen, das Blockheizkraftwerk surrt. Zwei dunkle Kuppeln wölben sich hinter einer Maschinenhalle. Hier vergären Gülle, Gras und Wildpflanzen, gewonnen werden Strom und Wärme.

Seit 2009 betreiben Daniela und Markus Frick auf ihrem Hof bei Kißlegg im Landkreis Ravensburg eine Biogasanlage. Sie gehören damit zu den Frühstartern in einer Branche, die für die Energieversorgung der Zukunft eine wichtige Rolle spielen kann — die in den kommenden Jahren aber auch vor größeren Veränderungen steht.

Die Landesregierung Baden–Württemberg will mit einer Biogasstrategie diese Energieform noch besser nutzbar machen. Das soll die Energiesicherheit im Land gewährleisten, löst bei Umweltschützern aber auch Sorgen aus.

Dass die Fricks eine Biogasanlage auf dem Hof stehen haben, hat nicht zuletzt mit der Entwicklung des Milchpreises in den vergangenen Jahren zu tun. Denn sie sind im Haupterwerb Milchviehhalter, 65 Milchkühe haben sie auf ihrem Allgäuer Hof, zusammen mit der Nachzucht 130 Tiere. Die brachten eine Zeit lang aber nur noch wenig Gewinn. „2008 war der Milchpreis am Boden“, erinnert sich Markus Frick. „Das ging an die Existenz.“

Genug Strom für 700 Haushalte

Da ist es gut, wenn man ein zweites Standbein hat. Die Erzeugung von Strom bot sich an. 2009 ging die Anlage ans Netz. Zwei Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen die Fricks pro Jahr, das würde reichen, um knapp 700 Vier–Personen–Haushalte zu versorgen.

Biogas wird aus Biomasse gewonnen — das kann Gülle sein, Pflanzenreste oder auch Biomüll. In der Biogasanlage zersetzen Mikroorganismen die zerkleinerten Abfälle, die schließlich in Gas umgewandelt werden. Dieses wird gesammelt und kann weiter aufbereitet werden, um Wärme zu erzeugen oder in einem Blockheizkraftwerk Strom.

Für die Netzbetreiber ist das wegen der Energiewende interessant: Anders als Wind– und Sonnenstrom kann Strom aus Biogas jederzeit produziert werden, auch wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Deswegen sind Biogasanlagen ein Weg, um die Grundversorgung zu sichern, insbesondere, wenn in Deutschland mehr und mehr Strom aus erneuerbaren Energien kommt.

Gesetzlich festgelegter Abnahmepreis

Für den Strom gab es lange Zeit einen gesetzlich festgelegten Abnahmepreis nach dem Erneuerbare–Energien–Gesetz (EEG). Auch die Fricks bekommen so einen festen Betrag, mit dem sie rechnen können. Dennoch sagt Markus Frick: „Vor drei Jahren wäre ich sicher gewesen, dass das mit dem Biogas endet.“

Denn um die Netzstabilität trotz der Abschaltung von Atom– und Kohlekraftwerken zu erhalten, hatte Deutschland zwar schon lange auf Gas gesetzt — aber eher auf solches, das durch Pipelines aus Russland nach Deutschland strömt. Das war konkurrenzlos billig, aber diese Zeit ist vorbei.

„In der Politik war Biogas eine Zeit lang verpönt“, sagt Frick. „Aber inzwischen sind Politiker darauf gekommen, was dafür spricht.“ Das ist aus seiner Sicht vor allem eine dezentrale Energieversorgung. Auch kommt das Material zur Befüllung seiner Biogasanlage aus der näheren Umgebung, ohne lange Transportwege.

Jede dritte Anlage fällt aus der Förderung

Die EEG–Förderung ist allerdings nur auf 20 Jahre angelegt. Die Landesregierung rechnet damit, dass in den nächsten Jahren etwa jede dritte der 1000 Biogasanlagen im Südwesten aus der Förderung fällt. Das liegt nach Angaben des Fachverbands Biogas daran, dass in den Jahren 2004 bis 2006 viele ältere Anlagen überbaut, das heißt leistungsfähiger und vor allem flexibler gemacht wurden. Mit der Überbauung begann ein neuer Förderzeitraum von 20 Jahren, der für viele nun bald endet.

Das Land will die Biogasanlagenbetreiber dabei unterstützen, auch ohne EEG–Förderung am Markt zu bleiben. Die Anlagen müssten so weiterentwickelt werden, dass sie auch in Zukunft zur Energieversorgung beitragen, sagte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) Anfang Juli bei der Vorstellung der entsprechenden Landesstrategie.

Wärmevermarktung zunehmend lukrativ

Das heißt vor allem: breiter aufstellen. Zwar sei die Erzeugung von Strom nach wie vor das Hauptgeschäft, sagt Andrea Horbelt, Sprecherin des Fachverbands Biogas mit Sitz im oberbayerischen Freising. „Aber Wärme wird zunehmend lukrativer verkauft.“ Zumal seit dem vergangenen Winter, als wegen ausbleibender Gaslieferungen aus Russland ein Mangel an Wärmeenergie drohte.

Das Problem: Viele Höfe sind nicht an ein Nahwärmenetz angeschlossen, sie können die Wärme nur für den Eigenbedarf nutzen, für die Beheizung von Haus und Stall, für die Biogasanlage selbst und gegebenenfalls zum Trocknen etwa von Heu.

Auch der Hof Frick nutzt die Wärme bislang nur für den Eigenbedarf, der Anschluss an ein Wärmenetz war nicht wirtschaftlich. Das könnte sich aber ändern. Alle baden–württembergischen Gemeinden über 10.000 Einwohner müssen derzeit eine kommunale Wärmeplanung erarbeiten. Kißlegg, obwohl etwas kleiner, tut dies auch. Wenn die Kommune dann ausgearbeitet hat, wo ein Nahwärmenetz sinnvoll ist, werden auch die Fricks noch einmal neu rechnen, ob diese Nutzung für sie sinnvoll ist.

Viele Anlagen in Allgäu und Oberschwaben

Gerade in Oberschwaben und im Allgäu könnten viele Kommunen von einer verstärkten Nutzung der Biogas–Wärme profitieren, denn nirgendwo in Baden–Württemberg ist die Dichte der Anlagen so groß wie hier: Spitzenreiter im Südwesten ist der Landkreis Ravensburg, hier stehen allein 115 Biogasanlagen, es folgen die Landkreise Biberach mit 99 und Alb–Donau mit 84 Anlagen. Fast jede dritte baden–württembergische Biogasanlage befindet sich also im Landstrich zwischen Ulm und Bodensee.

Die Vermarktung der Wärme ist indes nur eine Möglichkeit, Biogasanlagen auch ohne EEG–Förderung wirtschaftlich zu halten. Möglich ist laut Andrea Horbelt vom Biogas–Fachverband auch, das Gas nicht direkt in einem Blockheizkraftwerk zu verstromen, sondern aus dem Biogas, das 55 bis 60 Prozent Methan enthält, andere Stoffe wie Kohlenstoffdioxid und Schwefel abzusondern, sodass ein Biogas mit 98 Prozent Methan entsteht, sogenanntes Biomethan. Das kann direkt ins Gasnetz eingespeist werden. Inzwischen werden etwa zehn Prozent der Energiemenge so genutzt. Manche Betriebe machen sogar vor Ort eine Gastankstelle auf.

Trend zu mehr Leistung

Allerdings: Solche Möglichkeiten haben vor allem große Biogasanlagen. Der Allgäuer CDU–Landtagsabgeordnete Raimund Haser, Experte für Umwelt– und Energiepolitik, ist sich daher sicher, dass die Branche sich verändern wird. Er sieht einen klaren Trend: „Biogasanlagen werden größer. Ihre Anzahl wird sinken, aber wir werden eine extreme Leistungssteigerung sehen.“ Und: „Kleinstanlagen an Bauernhöfen werden es eher schwer haben.“

Ohnehin sei Biogas nicht nur etwas fürs Land, so Haser. Insbesondere in der Vergärung von Lebensmitteln stecke „extrem viel Potenzial“ — eben auch in Großstädten, wo viel davon anfalle. Die Bedeutung von Biogas für die deutsche Energieversorgung kann nach Hasers Ansicht kaum überschätzt werden: „Wenn wir sämtliche möglichen Rohstoffe vergären würden, könnten wir 40 Prozent unseres Gasverbrauchs in Deutschland selber herstellen.“

Umweltverbände sind skeptisch

Umweltverbände sehen die Entwicklung mit Skepsis. Landesnaturschutzverband (LNV), Nabu und BUND halten Biogas für problematisch. Dabei geht es vor allem um die Nutzung von Ackerflächen. „Die Biogasnutzung auf der Basis von Anbaubiomasse — zumeist ohne sinnvolle Wärmenutzung — ist schlecht für die Natur“, moniert der LNV–Chef Gerhard Bronner.

Das zielt vor allem auf den Anbau von Mais, der für drei Viertel jener Anbaufläche steht, auf der Pflanzen für die Vergärung in Biogasanlagen wachsen. Dies habe die Konkurrenz um landwirtschaftliche Flächen verschärft und dazu geführt, dass viel Grünland in Ackerflächen umgewandelt wurde, auf denen nun noch nicht einmal Nahrungsmittel entstehen.

Allerdings gilt, um ökologisch wertvolle Flächen zu schützen, seit 2011 ein Umbruchverbot für Grünland. Biogas–Fachverbandssprecherin Horbelt hält die Kritik der Umweltverbände daher ein Stück weit für aus der Zeit gefallen. „Seit 2011 hat sich viel getan“, sagt sie. Die Abwärme könne inzwischen besser genutzt werden als früher. Außerdem dürfen bei neueren Anlagen noch maximal 40 Prozent Mais eingesetzt werden.

Blühpflanzen statt Mais

Auch die Fricks setzen möglichst wenig auf Mais, obwohl dieser effizienter sei, sondern lieber auf Gras — und auf Blühpflanzen. „Malve, Steinklee, Beifuß, Eibisch Flockenblume, Lichtnelke, Luzerne“, zählt Daniela Frick einige der Pflanzen auf, die auf Äckern blühen, auf denen sonst Mais angebaut werden würde. Für Insekten ist das ein Segen, auf den Feldern der Fricks wurde der Schwalbenschwanz, ein seltener Schmetterling, beobachtet.

Beim Rundgang über den Hof greift Daniela Frick mit beiden Händen in die Blühpflanzen–Silage und hält sie an die Nase. „Riecht wie Kräutertee“, findet sie. Die Landesregierung hat inzwischen ein Förderprogramm ins Leben gerufen, das Landwirten einen Ausgleich für die im Vergleich zu Mais geringere Energieeffizienz zahlt, wenn sie Blühpflanzen einsetzen.

Alles hängt von EEG–Gesetzen ab

Wie dauerhaft sie ihre Biogasanlage wirtschaftlich betreiben können, die zu den eher kleineren gehört, wissen sie nicht. Immerhin steht das Ende ihrer EEG–Förderung erst 2029 an. Was dann passiere, hänge von der dann geltenden EEG–Gesetzgebung ab, die sich häufig ändere, sagt Markus Frick. Im Moment jedenfalls sei auch der garantierte Abnahmepreis für den Strom kein Garant für die Wirtschaftlichkeit seiner Anlage. „Im Zuge der Inflation wird das knackig“, fürchtet der Landwirt. Dafür habe der Milchpreis zuletzt wieder angezogen.

Gut, wenn man ein zweites Standbein hat.