Nach Check gegen Kopf: Sperre für Eishockey-Spieler Weber

Die Schwenninger Wild Wings müssen in den Partien gegen die Adler Mannheim und die Iserlohn Roosters auf Verteidiger William Weber verzichten. Wie die Deutsche Eishockey Liga (DEL) am ersten Weihnachtsfeiertag mitteilte, erhielt der 35-Jährige eine Zwei-Spiele-Sperre und eine Geldstrafe in nicht genannter Höhe. Weber hatte in der Ligapartie am Samstag gegen Bremerhaven (1:2) seinem Gegenspieler Dominik Uher einen Check gegen den Kopf- und Nackenbereich gegeben.