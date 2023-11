Nach Brand: Lebloser Mann in Dachgeschosswohnung gefunden

Nach einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Herrischried (Kreis Waldshut) ist ein Mann leblos aufgefunden worden. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen seien vor Ort gescheitert. Der Mann wurde für tot erklärt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Die anderen Bewohner, eine Familie, hatten das brennende Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen können. Sie hatten den Brand ursprünglich bemerkt und gemeldet. Die Gemeinde konnte sie in der Zwischenzeit einer Ferienwohnung unterbringen. Wie es zu dem Feuer am Donnerstag kam war noch unklar. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.